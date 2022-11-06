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Премьер-министр подчеркнул решимость реализовать цели 2022 года на максимальном уровне

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обещал перед Национальным собранием (НС), что правительство и местные органы власти продолжат реализацию установленных мер и задач, устраняя недостатки, чтобы реализовать цели года на максимально возможном уровне и создать движущую силу на следующий год.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании НС. Фото: ВИА  
В своем выступлении перед НС после заключительной сессии вопросов и ответов в Ханое 5 ноября премьер-министр дал краткий обзор социально-экономических показателей за последние 10 месяцев и привлек внимание к новым событиям в мировой ситуации, в частности к факторам риска.

Он подчеркнул необходимость преследовать последовательную цель стабилизации макроэкономики, контроля над инфляцией, содействия росту и поддержания основных балансов экономики.

«Мы должны продолжать проводить осторожную и гибкую денежно-кредитную политику в тесном, синхронном и эффективном сочетании с фискальной и другими политиками, эффективной ликвидностью и соответствующим ростом кредита в качестве безопасности банковской системы и денежной безопасности», — сказал он.

Что касается рынка акций, корпоративных облигаций и недвижимости, премьер-министр сказал, что в последнее время на этих рынках наблюдался бурный рост со скрытыми рисками. Он сказал, что наряду с усилением проверок и надзора и строгим устранением нарушений правительство распорядилось внести поправки в соответствующие правила и принять согласованные меры для укрепления рынков и обеспечения их прозрачной, здоровой и устойчивой работы в соответствии с законом.

Премьер-министр сказал, что в предстоящее время правительство продолжит уделять внимание совершенствованию институтов, в первую очередь внесению поправок в законы НС о ценных бумагах и предпринимательской деятельности, а также пересмотру соответствующих указов и циркуляров для повышения открытости, прозрачности и подотчетности фирм. Он добавил, что Правительство возьмет на себя управление аукционами прав землепользования и движения капитала застройщиков, а также устранит препятствия для развития промышленной недвижимости и социального жилья.

Упомянув недавние причины нехватки бензина в некоторых населенных пунктах, премьер-министр сказал, что это было вызвано многими причинами, в том числе быстрыми изменениями цен на бензин и источников поставок, а также медленным пересмотром внутренних правил торговли бензином, а также слабой координацией и медленным реагированием между управляющими агентствами.

Он сказал, что правительство поручает соответствующим агентствам принять незамедлительные политические меры для обеспечения достаточного количества бензина для производства и торговли.

Глава Правительства также рассказал о распределении государственного инвестиционного капитала, подчеркнув, что Правительство потребовал исправления недостатков и устранения препятствий для ускорения работы в направлении освоения не менее 95% плана.

Он сообщил, что Правительство поручает министерствам, ведомствам и местным органам власти рассмотреть и предложить поправки к соответствующим законам, чтобы обеспечить поставки лекарств и медицинского оборудования, сократить ненужные расходы, объединить ресурсы для решения других неотложных и приоритетных задач, таких как реформа заработной платы, строительство инфраструктурные работы, социальное обеспечение и три национальные целевые программы.

ВИА

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