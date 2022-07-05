Премьер-министр подчеркнул важность предотвращения повторного появления COVID-19

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече. Фото: ВИA

«Хотя COVID-19 находится под хорошим контролем внутри страны, необходимо сосредоточиться на предотвращении повторного возникновения пандемии, поскольку ни один человек, населенный пункт или страна не находятся в безопасности, когда другие борются с COVID-19», - заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь 5 июля.

Председательствуя на онлайн-встрече Национального руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19 с участием 63 населенных пунктов по всей стране, он подчеркнул, что COVID-19 все еще развивается сложно в мире с появлением подштамма «Омикрона» SARS-CoV-2 BA.5 во многих странах, и что борьба с пандемией имеет решающее значение для создания благоприятных условий для социально-экономического развития, национальной обороны и улучшения условий жизни людей.

Он подчеркнул необходимость уделять первостепенное внимание обеспечению жизни и здоровья людей, а профилактику и борьбу с пандемией рассматривать как общую задачу всей политической системы.

Глава правительства подчеркнул необходимость сохранения трех ключевых столпов в борьбе с COVID-19 – тестирования, карантина и лечения, с новой формулой борьбы с пандемией, которая предусматривает сочетание ношения масок, дезинфекции, вакцины, лечения, технологий, информирования населения и других мер.

Он попросил министерства, секторы и местные органы разработать сценарии реагирования на все возможные обстоятельства, включая повторное появление пандемии, при одновременном ускорении мероприятий по вакцинации.

По его словам, необходимо предотвращать и контролировать пандемию прямо у пограничных пунктов въезда и продолжать наращивать потенциал системы здравоохранения, особенно профилактической медицины. Премьер-министр попросил Министерство здравоохранения сконцентрироваться на реализации социально-экономического восстановления и развития в медицинской сфере.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость скорейшей доработки и издания постановления правительства об устранении трудностей в закупке лекарств и медицинского оборудования.

Он обратился к Министерству здравоохранения и соответствующим министерствам и секторам с просьбой упростить административные процедуры проведения торгов и лицензирования лекарственных средств, обеспечив прозрачность процесса.

Министерству здравоохранения также было предложено уделить первоочередное внимание инвестициям в местные системы здравоохранения, продолжая при этом оценивать коллективный иммунитет против SAR-CoV2 для своевременных решений.

Отчет комитета показал, что с начала этого года зарегистрировано более 9 млн. случаев заражения, в том числе 8,3 млн. случаев выздоровления. По состоянию на 7 июля было введено 233 млн. доз вакцины против COVID-19, при этом около 80% взрослых получили по крайней мере две дозы, что превышает целевые показатели ВОЗ на 30%.