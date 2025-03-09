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Премьер-министр подчеркнул важность необходимость развития экономического сотрудничества для стимулирования роста

8 марта премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества, чтобы способствовать достижению цели экономического роста в 8% в 2025 году и двузначных показателей в последующие годы.
  Обзор заседания правительства по оценке региональной и глобальной экономической ситуации. Фото: ВИA  
Председательствуя на заседании правительства, посвященном оценке региональной и глобальной экономической ситуации, рассмотрению проблем и препятствий, а также определению задач и решений, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что достижение поставленных целей - очень сложная задача, но это повеления от всего сердца и ответственность перед нацией, народом и страной.

Он отметил, что, уделяя приоритетное внимание стимулированию роста, необходимо поддерживать макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию, обеспечивать основные экономические балансы, а также поддерживать социальный прогресс, справедливость, социальное благополучие, защиту окружающей среды и другие ключевые задачи.

Он поручил министерствам, отраслям и местным органам власти тесно координировать работу по комплексной, синхронной и эффективной реализации предложенных задач и решений во всех областях.

Акцент должен быть сделан на трех стратегических прорывах: совершенствовании институтов, инфраструктуры и высококачественной подготовке кадров; обновлении традиционных драйверов роста - инвестиций, экспорта и потребления - и стимулировании новых.

Заинтересованные стороны должны ускорить выделение государственных инвестиций, реализовать ключевые национальные проекты, развивать финансовые центры, зоны свободной торговли, железнодорожное сообщение, проекты высокоскоростных железных дорог и атомных электростанций, заявил Фам Минь Тьинь, подчеркнув необходимость перехода к более экологичной модели роста, развития экономики знаний, циркулярной экономики и экономики совместного использования, а также таких развивающихся отраслей, как полупроводники, искусственный интеллект и Интернет вещей.

Отметив, что внешнеэкономическое сотрудничество играет решающую роль в обеспечении экономического роста, премьер-министр подчеркнул необходимость реализации задач и решений по укреплению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества с другими странами, особенно с такими крупными партнерами, как Китай, США, Европа, Япония и Республика Корея.

В то же время необходимо приложить усилия для повышения конкурентоспособности, прозрачности, привлекательности и устойчивости экономики, способствуя активной и эффективной международной интеграции, упреждающему сбалансированию торговли и заключению соглашений о защите инвестиций с партнерами.

Глава правительства также попросил постоянно следить за развитием ситуации на рынке и своевременно принимать соответствующие, гибкие, целесообразные и эффективные меры, особенно в контексте изменений в экономической и тарифной политике других стран.

Необходимо уделить внимание максимизации преимуществ существующих соглашений о свободной торговле (ССТ) и ускорению переговоров по новым соглашениям, чтобы диверсифицировать рынки и цепочки поставок, продолжил Фам Минь Тьинь. Он призвал пересмотреть налоговую политику, особенно с основными партнерами, чтобы при необходимости внести коррективы.

Премьер-министр потребовал от министерств, отраслей и местных властей активно решать существующие проблемы, связанные с иностранными инвестиционными проектами, способствовать расширению инвестиций и деятельности иностранных компаний, а также обеспечить более глубокую интеграцию Вьетнама в глобальные цепочки поставок.

Кроме того, необходимо оперативно решать вопросы, связанные с разрешениями на работу и визами, подчеркнул он.

ИЖВ/ВИА

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