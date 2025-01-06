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Премьер-министр поблагодарил мужскую сборную за победу в Кубке АСЕАН 2024
Он отметил необычайную решимость, мужество и единство команды, которые служат примером несгибаемого духа вьетнамского народа. Эта победа - не только гордый момент для вьетнамского спорта, но и вдохновение для всей нации, чтобы подняться и покорить новые вершины, написал премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь назвал победу в чемпионате символом прогресса вьетнамского футбола и значимым подарком нации в начале Нового года. Он выразил благодарность тренерскому штабу, командам поддержки и миллионам страстных болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении всего пути.
«Неизменная поддержка нашего народа стала для команды прочным фундаментом для достижения этой исторической победы», - отметил он.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также выразил свои пожелания и поддержку нападающему Нгуен Суан Шону, получившему тяжелую травму в финальном матче. Он верит, что благодаря сильной воле Нгуен Суан Шон преодолеет это испытание и вернется еще более сильным, продолжая вносить свой вклад в развитие вьетнамского футбола и добиваясь больших успехов в будущем.
В связи с этим вечером 5 января Народный комитет Ханоя принял решение о выделении футбольной команде 2 миллиардов донгов (78 580 долларов США) за их неустанные усилия, сильную волю и стойкость на пути к завоеванию Кубка АСЕАН 2024 года.
Ранее, по данным Вьетнамской федерации футбола, банк Loc Phat (LPBank) объявил награду в размере 3 млрд донгов за победу команды. Между тем, акционерное общество Sao Vang Group Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Company (Savabeco) объявило награду в размере 1 млрд донгов за победу в чемпионате.
Примечательно, что перед двумя финальными матчами Вьетнамский банк сельского хозяйства и развития сельских районов (Agribank) наградил команду 1 миллиардом донгов. Банк SHB также пообещал наградить команду 2 миллиардами донгов за чемпионский титул.
5 января вечером на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке Вьетнам выиграл у Таиланда со счетом 3:2 во втором матче финала Кубка АСЕАН Mitsubishi Electric Cup 2024. Одержав суммарную победу со счетом 5:3 в финале Кубка АСЕАН, Вьетнам стал обладателем трофея Кубка АСЕАН.