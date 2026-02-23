Премьер-министр: Планирование развития железнодорожной отрасли с видением на более чем 100 лет

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал строительную площадку проекта на участке тоннеля станции S11 Ванмиеу. (Фото: ВИА)







На сегодняшний день надземный участок Ньон - Кау Заи завершён и введён в эксплуатацию с 8 августа 2024 года в соответствии с корректированным графиком; обеспечены качество и безопасность, линия получила положительный отклик населения. Подземная часть строится одновременно на всех участках и выполнена на 76,3%, в целом соответствует графику.





После проверки хода реализации проекта на месте и встречи с силами, задействованными на строительной площадке, Премьер-министр провёл рабочее совещание с министерствами, ведомствами, центральными органами, руководством города Ханоя, инвестором и подрядчиками по проектированию и строительству с целью устранения трудностей и ускорения реализации проекта.





Подводя итоги, Премьер-министр приветствовал и высоко оценил обнадёживающие результаты реализации проекта, отметив, что в целом пилотная линия Ньон - вокзал Ханоя реализуется решительно и с обеспечением качества.





В частности, своевременно решаются возникающие в ходе строительства вопросы; введён в эксплуатацию надземный участок Ньон - Кау Заи; работы по оставшимся частям ускорены на всех стройплощадках; многие позиции завершены, цель - ввод всей линии в эксплуатацию в 2027 году.