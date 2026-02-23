Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр: Планирование развития железнодорожной отрасли с видением на более чем 100 лет

Утром 22 февраля (6-й день Тэта года Лошади 2026 года) Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь проинспектировал ход работ, посетил и поддержал поддержал работников на строительной площадке, а также дал поручения по ускорению реализации проекта городской железной дороги Ханоя.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал строительную площадку проекта на участке тоннеля станции S11 Ванмиеу. (Фото: ВИА)

Пилотный проект линии городского метрополитена Ханоя на участке Ньон - вокзал Ханоя имеет общую протяжённость основного пути 12,5 км, из которых 8,5 км - надземный участок и около 4,0 км - подземный. Линия построена по европейскому стандарту колеи 1 435 мм, включает 8 надземных и 4 подземные станции. Общий объём инвестиций составляет 34 826 млрд донгов, используются средства ОДА и софинансирование из бюджета Ханоя. Срок реализации проекта - 2009–2027 годы.

На сегодняшний день надземный участок Ньон - Кау Заи завершён и введён в эксплуатацию с 8 августа 2024 года в соответствии с корректированным графиком; обеспечены качество и безопасность, линия получила положительный отклик населения. Подземная часть строится одновременно на всех участках и выполнена на 76,3%, в целом соответствует графику.

После проверки хода реализации проекта на месте и встречи с силами, задействованными на строительной площадке, Премьер-министр провёл рабочее совещание с министерствами, ведомствами, центральными органами, руководством города Ханоя, инвестором и подрядчиками по проектированию и строительству с целью устранения трудностей и ускорения реализации проекта.

Подводя итоги, Премьер-министр приветствовал и высоко оценил обнадёживающие результаты реализации проекта, отметив, что в целом пилотная линия Ньон - вокзал Ханоя реализуется решительно и с обеспечением качества.

В частности, своевременно решаются возникающие в ходе строительства вопросы; введён в эксплуатацию надземный участок Ньон - Кау Заи; работы по оставшимся частям ускорены на всех стройплощадках; многие позиции завершены, цель - ввод всей линии в эксплуатацию в 2027 году.

ИЖВ/ВИА

