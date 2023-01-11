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Премьер-министр: ПетроВьетнам играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны
Соответственно, группа достигла рекорда по добыче сырой нефти - 8,98 млн тонн, превысив 28% годового плана, производила 1,88 млн тонн азотных удобрений, что превысило 17% от плана, и экспортировала 606 тыс. тонн, что составило 37,4% от стоимости экспорта удобрений, обеспечила около 75% внутреннего спроса на нефть.
Общий доход группы достиг 931,2 трлн. донгов, консолидированная прибыль до налогообложения превысила 82 трлн донгов, внесла в государственный бюджет 170,6 трлн донгов, что составляет около 9,6% от общей суммы доходов государственного бюджета.
Выступая на конференции от имени руководителей Партии, государства и правительства, премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил, поздравил и признал достижения и вклад руководителей и сотрудников ПетроВьетнам в 2022 году и последние 61 год.
Премьер-министр заявил, что в 2023 году экономическая и политическая ситуация в мире еще будет иметь много сложных и непредсказуемых событий, связанных с нестабильностью на энергетическом рынке.
Для достижения целей социально-экономического развития страны в 2023 году правительство требует усилия и активного вклада государственных экономических групп, особенно ПетроВьетнам. Премьер-министр предложил всей нефтегазовой отрасли сосредоточиться на эффективной реализации основных задач отрасли.
Премьер-министр попросил ПетроВьетнам тесно координировать свои действия с Министерством национальной обороны, Министерством общественной безопасности, Министерством иностранных дел и соответствующими ведомствами в реализации плана обеспечения национальной обороны и экономической безопасности нефтегазовой деятельности, суверенитета и территориальной целостности, реагируя гибко и в соответствии с конкретными ситуациями.
На конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь и руководители министерств и ведомств вручили высокие награды Партии и государства учреждениям и сотрудникам ПетроВьетнам за выдающиеся достижения в экспорте и импорте, вклад в дело национального строительства и защиты страны.