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Премьер-министр: Партия, государство и правительство всегда помогают решать трудности и проблемы сектора образования

В пятницу, 18 августа премьер-министр Фам Минь Тьинь присоединился к видеоконференции по подведению итогов 2022-2023 учебного года и заложению основу для развертывания задач на 2023-2024 учебный год.
  На конференции. Фото: Минь Кует/ВИА  
По словам министра образования и профессиональной подготовки Нгуен Ким Шона, в 2022-2023 учебном году количество детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учебные заведения, увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущим учебным годом. Уровень 5-летних дошкольников, посещающих дошкольные учебные заведения, и потом начальные школы по возрасту достиг 99,7%. Уровень учеников, заканчивающих начальную программу, составляет 98,81%.

Все города и провинции поддерживают и достигают всеобщего начального образования, 29 из 63 городов и провинций признаны соответствующими стандарту всеобщего начального образования на третем уровне. Одиннадцать провинций и городов достигли стандарта неполного среднего образования на втором уровне и семь провинций и городов достигли третьего уровня.

Согласно рейтингу лучших стран для образования в 2021 г. (выпущенному в 2022 г.), Вьетнам занял 59-е место в мире, поднявшись на 5 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Глава правительства Фам Минь Тьинь сосредоточил внимание на основных направлениях и приоритетах на новый 2023-2024 учебный год, обратившись с настоятельным призывом к заинтересованным министерствам и секторам ускорить завершение институциональных рамок реформы школьной системы.

В этом контексте он также призвал провести ретроспективную оценку десяти лет выполнения резолюции Партии о фундаментальной и всеобъемлющей реформе национального образования.

В своем выступлении глава правительства также подчеркнул важность разработки решений по финансовой поддержке учителей, работающих в отдаленных районах, воспитателей дошкольных учебных заведений. В то же время будут сохранены значительные инвестиции в основную инфраструктуру, включая подключение к Интернету, в интересах районов, населенных этническими меньшинствами, горных районов и островных общин, добавил он.

По мере приближения следующего учебного года премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал всех учителей страны принять вызов, стоящий перед ними, чтобы внести существенный вклад в работу воспитания будущего поколения, в создание безопасной и здоровой образовательной среды, всестороннее интеллектуальное, физическое развитие граждан.

ИЖВ/ВИА

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