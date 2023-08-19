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Премьер-министр: Партия, государство и правительство всегда помогают решать трудности и проблемы сектора образования
Все города и провинции поддерживают и достигают всеобщего начального образования, 29 из 63 городов и провинций признаны соответствующими стандарту всеобщего начального образования на третем уровне. Одиннадцать провинций и городов достигли стандарта неполного среднего образования на втором уровне и семь провинций и городов достигли третьего уровня.
Согласно рейтингу лучших стран для образования в 2021 г. (выпущенному в 2022 г.), Вьетнам занял 59-е место в мире, поднявшись на 5 позиций по сравнению с предыдущим годом.
Глава правительства Фам Минь Тьинь сосредоточил внимание на основных направлениях и приоритетах на новый 2023-2024 учебный год, обратившись с настоятельным призывом к заинтересованным министерствам и секторам ускорить завершение институциональных рамок реформы школьной системы.
В этом контексте он также призвал провести ретроспективную оценку десяти лет выполнения резолюции Партии о фундаментальной и всеобъемлющей реформе национального образования.
В своем выступлении глава правительства также подчеркнул важность разработки решений по финансовой поддержке учителей, работающих в отдаленных районах, воспитателей дошкольных учебных заведений. В то же время будут сохранены значительные инвестиции в основную инфраструктуру, включая подключение к Интернету, в интересах районов, населенных этническими меньшинствами, горных районов и островных общин, добавил он.
По мере приближения следующего учебного года премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал всех учителей страны принять вызов, стоящий перед ними, чтобы внести существенный вклад в работу воспитания будущего поколения, в создание безопасной и здоровой образовательной среды, всестороннее интеллектуальное, физическое развитие граждан.