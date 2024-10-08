Премьер-министр отправляется на 44-й и 45-й саммиты АСЕАН в Лаос

Поездка осуществляется по приглашению премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона - председателя АСЕАН 2024.



Премьер-министра сопровождают заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Дао Нгок Зунг, министр природных ресурсов и окружающей среды До Дык Зуй и другие.

Под девизом «АСЕАН: укрепление взаимосвязи и устойчивости» во Вьентьяне пройдут встречи, в рамках которых будет проведено более 20 мероприятий. Делегаты будут работать над примерно 80 документами по приоритетам АСЕАН, внутриблоковому сотрудничеству, а также взаимодействию между АСЕАН и партнерами.

Также состоятся Деловой и инвестиционный саммит АСЕАН, диалоги между лидерами стран АСЕАН и представителями Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, Делового консультативного совета АСЕАН и молодежи, а также второй саммит Азиатского сообщества нулевых выбросов.

В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) в преддверии встречи, посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Минь Там подчеркнул ощутимый и искренний вклад Вьетнама в АСЕАН за последнее время.

Говоря о поддержке Вьетнамом Лаоса - председателя АСЕАН в 2024 году, дипломат отметил, что помощь осуществляется в различных формах и на основе великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества, а также взаимной поддержки на многосторонних форумах.