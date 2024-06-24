Премьер-министр отправляется на участие в совещании ВЭФ и проведение рабочих встреч в Китае

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется из Ханоя на участие в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров ВЭФ в городе Далянь провинции Ляонин (Китай) и проведение рабочих встреч в Китае. Фото: ВИА

Поездка совершается по приглашению китайского премьера Ли Цяня и основателя, исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.Премьер-министра Фам Минь Тьиня сопровождают некоторые министры, глава Государственного банка Вьетнама и другие представители министерств, ведомств и населенных пунктов.Встреча под названием "Новые рубежи будущего роста" соберет 1600 делегатов из почти 80 стран и регионов, сообщается на сайте ВЭФ.Он будет использовать коллективные знания для определения и продвижения новых моделей устойчивого и справедливого роста с упором на предпринимательство и инновации.Премьер-министр Фам Минь Тьинь - один из немногих глав правительств, которых ВЭФ и принимающий Китай приглашают участвовать в мероприятии два года подряд.Это свидетельствует о том, какое значение они придают позиции и роли Вьетнама в мировом экономическом росте и его вкладу в него, а также его видению развития экономики будущего.Совещание также предоставляет возможность стране Юго-Восточной Азии рассказать о своих достижениях в развитии и стабилизации макроэкономики, а также о своих приоритетах и направлениях развития.Во время пребывания в Китае премьер-министр Фам Минь Тьинь и сопровождающие его лица планируют провести двусторонние мероприятия с Китаем для поддержания стратегических обменов на высоком уровне, укрепления политического доверия, реализации общего понимания высокого уровня и двух совместных заявлений, достигнутых во время недавних визитов двух партийных руководителей, и продвижения практического сотрудничества с новым прогрессом, особенно в областях, в которых Вьетнам нуждается, таких как трансграничное железнодорожное сообщение, приграничное экономическое сотрудничество, экспорт через официальный канал, привлечение высококачественных инвестиций, устойчивый туризм и подготовка высококачественных кадров