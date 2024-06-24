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Премьер-министр отправляется на участие в совещании ВЭФ и проведение рабочих встреч в Китае

Утром 24 июня премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился из Ханоя на участие в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) в городе Далянь провинции Ляонин (Китай) и проведение рабочих встреч в Китае с 24 по 27 июня.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется из Ханоя на участие в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров ВЭФ в городе Далянь провинции Ляонин (Китай) и проведение рабочих встреч в Китае. Фото: ВИА
Поездка совершается по приглашению китайского премьера Ли Цяня и основателя, исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.

Премьер-министра Фам Минь Тьиня сопровождают некоторые министры, глава Государственного банка Вьетнама и другие представители министерств, ведомств и населенных пунктов.

Встреча под названием "Новые рубежи будущего роста" соберет 1600 делегатов из почти 80 стран и регионов, сообщается на сайте ВЭФ.
Он будет использовать коллективные знания для определения и продвижения новых моделей устойчивого и справедливого роста с упором на предпринимательство и инновации.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь - один из немногих глав правительств, которых ВЭФ и принимающий Китай приглашают участвовать в мероприятии два года подряд.

Это свидетельствует о том, какое значение они придают позиции и роли Вьетнама в мировом экономическом росте и его вкладу в него, а также его видению развития экономики будущего.

Совещание также предоставляет возможность стране Юго-Восточной Азии рассказать о своих достижениях в развитии и стабилизации макроэкономики, а также о своих приоритетах и направлениях развития.

Во время пребывания в Китае премьер-министр Фам Минь Тьинь и сопровождающие его лица планируют провести двусторонние мероприятия с Китаем для поддержания стратегических обменов на высоком уровне, укрепления политического доверия, реализации общего понимания высокого уровня и двух совместных заявлений, достигнутых во время недавних визитов двух партийных руководителей, и продвижения практического сотрудничества с новым прогрессом, особенно в областях, в которых Вьетнам нуждается, таких как трансграничное железнодорожное сообщение, приграничное экономическое сотрудничество, экспорт через официальный канал, привлечение высококачественных инвестиций, устойчивый туризм и подготовка высококачественных кадров 

 


ИЖВ/ВИА

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Премьер-министр Вьетнама прибыл в Китай для участия в совещании ВЭФ и проведения рабочих встреч

Премьер-министр Вьетнама прибыл в Китай для участия в совещании ВЭФ и проведения рабочих встреч

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 24 июня прибыл в город Далянь, китайская провинция Ляонин, для участия в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) и проведения рабочих встреч, которые пройдут с 24 по 27 июня.
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