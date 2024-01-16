Премьер-министр отправляется на ВЭФ-54, и нанесет официальные визиты в Венгрию и Румынию

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга покидают Ханой 16 января рано утром, чтобы принять участие в 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ-54) в Давосе, Швейцария, и посетить с официальными визитами Венгрию и Румынию. Фото: ВИA