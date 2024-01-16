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Премьер-министр отправляется на ВЭФ-54, и нанесет официальные визиты в Венгрию и Румынию
В ВЭФ-54, который пройдет с 15 по 19 января под девизом "Восстановление доверия", примут участие более 2800 лидеров из 120 стран.
Вьетнам вошел в число девяти партнеров, предложенных ВЭФ для совместной организации Странового стратегического диалога по Вьетнаму, а премьер-министр Фам Минь Тьинь стал одним из восьми лидеров, выбранных для отдельной сессии диалога с ВЭФ, что подчеркивает признание и высокую оценку ВЭФ и транснациональных корпораций роли Вьетнама, его международного положения, достижений и видения развития.
После участия в ВЭФ-54 премьер-министр Фам Минь Тьинь совершит официальные визиты в Венгрию и Румынию с целью дальнейшего укрепления политического доверия, укрепления и оживления традиционной дружбы между Вьетнамом и европейскими странами, продвижения и вывода традиционных областей сотрудничества между Вьетнамом и двумя странами на новый этап, расширения сотрудничества в областях, обладающих потенциалом и силой, а также укрепляющих дружбу между народом Вьетнама и двумя странами.
Ожидается, что визиты главы вьетнамского правительства также свяжут Вьетнам с регионом Центральной и Восточной Европы, укрепят отношения между двумя странами и АСЕАН в направлении тесной координации в решении глобальных проблем, а также внесут вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.