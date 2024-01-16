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Премьер-министр отправляется на ВЭФ-54, и нанесет официальные визиты в Венгрию и Румынию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация 16 января рано утром покинули Ханой, чтобы принять участие в 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ-54) в Давосе (Швейцария) и посетить с официальными визитами Венгрию и Румынию с 16 по 23 января.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга покидают Ханой 16 января рано утром, чтобы принять участие в 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ-54) в Давосе, Швейцария, и посетить с официальными визитами Венгрию и Румынию. Фото: ВИA  
Премьер-министра сопровождают министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр образования и профессиональной подготовки Нгуен Ким Шон, министр науки и технологий Хиунь Тхань Дат, глава Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг, председатель Народного комитета Хошимина Фан Ван Май, заместитель министра общественной безопасности генерал полковник Лыонг Там Куанг, заместитель министра национальной обороны сеньор генерал-лейтенант Ву Хай Сан, заместитель главы канцелярии правительства До Нгок Хиунь, заместитель министра сельского хозяйства и промышленности. генерал-лейтенант Лыонг Там Куанг, заместитель министра национальной обороны полковник Ву Хай Шан, заместитель главы канцелярии правительства До Нгок Хыинь и заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Хоанг Чунг.

В ВЭФ-54, который пройдет с 15 по 19 января под девизом "Восстановление доверия", примут участие более 2800 лидеров из 120 стран.

Вьетнам вошел в число девяти партнеров, предложенных ВЭФ для совместной организации Странового стратегического диалога по Вьетнаму, а премьер-министр Фам Минь Тьинь стал одним из восьми лидеров, выбранных для отдельной сессии диалога с ВЭФ, что подчеркивает признание и высокую оценку ВЭФ и транснациональных корпораций роли Вьетнама, его международного положения, достижений и видения развития.

После участия в ВЭФ-54 премьер-министр Фам Минь Тьинь совершит официальные визиты в Венгрию и Румынию с целью дальнейшего укрепления политического доверия, укрепления и оживления традиционной дружбы между Вьетнамом и европейскими странами, продвижения и вывода традиционных областей сотрудничества между Вьетнамом и двумя странами на новый этап, расширения сотрудничества в областях, обладающих потенциалом и силой, а также укрепляющих дружбу между народом Вьетнама и двумя странами.

Ожидается, что визиты главы вьетнамского правительства также свяжут Вьетнам с регионом Центральной и Восточной Европы, укрепят отношения между двумя странами и АСЕАН в направлении тесной координации в решении глобальных проблем, а также внесут вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.

ВИА/ИЖВ

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