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Премьер-министр отправляется для участия в саммите G20 в Бразилии и официального визита в Доминиканскую Республику

16 ноября рано утром премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация покинули Ханой, чтобы принять участие в саммите G20 и провести двусторонние мероприятия в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 16 по 19 ноября, а также посетить с официальным визитом Доминиканскую Республику с 19 по 21 ноября.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой покидают Ханой 16 ноября рано утром, чтобы принять участие в саммите G20 в Бразилии. Фото: ВИA  
Поездки совершаются по приглашению президента Бразилии, председателя саммита G20 2024 Луиса Инасио Лулы да Силвы и его супруги, а также президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Короны, соответственно.

Вьетнам уже в пятый раз приглашается на саммит G20 и впервые ключевой вьетнамский лидер посетит Доминиканскую Республику.

Премьер-министра и его супругу Ле Тхи Бить Чан сопровождают министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, министр, заведующий канцелярией Чан Ван Шон, министр строительства Нгуен Тхань Нги, министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Дао Нгок Зунг, заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Фам Хоай Нам; председатель Союза фермеров Вьетнама Лыонг Куок Доан, заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Ле Ван Туен, заместитель министра иностранных дел Фам Тхань Бинь, заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан, заместитель министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонг и другие.

Девятнадцатый саммит G20 пройдет под девизом «Построение справедливого мира и устойчивой планеты». Приоритетными темами саммита станут борьба с бедностью, устойчивое развитие, энергетический переход и реформа институтов глобального управления.

Приглашение на саммиты G20 в последние годы и участие в саммите в этом году показывают, что вопросы, обсуждаемые на саммитах, соответствуют целям, которые Вьетнам стремится достичь. Это не только подтверждает все более укрепляющуюся роль и положение Вьетнама на международной и региональной арене, но и создает возможности для развития торговли, инвестиций и сотрудничества между Вьетнамом и странами-участницами.

В 2024 году Вьетнам и Бразилия отмечают 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. Рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тьинь способствует дальнейшему укреплению вьетнамско-бразильского всеобъемлющего партнерства, давая ориентир для подъема двустороннего сотрудничества на новый уровень в предстоящее время.

Для Доминиканской Республики официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьинь демонстрирует уважение и желание Вьетнама продолжать укреплять и углублять прекрасную солидарность, дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и Доминиканской Республикой в преддверии 20-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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