Премьер-министр открывает новый учебный год в средней школе Нгуен Динь Чиеу

Премьер-министр Фам Минь Тьинь дарит школе Нгуен Дин Чиеу компьютеры для IT-класса. Фото: ВИA

Вспомнив слова президента Хо Ши Мина: «Ради десятилетия надо посадить деревья. Ради столетия надо воспитывать людей», премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что партия и государство всегда рассматривали образование и подготовку кадров как важнейшую национальную политику и чрезвычайно важную область, имеющую решающее значение, а также разработали и эффективно реализовали множество политик, механизмов и стратегий для развития образования и подготовки кадров.



Отметив важные достижения, которых добился сектор образования и профессиональной подготовки, премьер-министр подчеркнул, что в 2024-2025 учебном году сектор должен продолжать развивать эти результаты, следуя девизу «Взять учеников в центр, учителей - в мотивацию, школы - в поддержку, семьи - в опору, а общество - в основу» деятельности по образованию и обучению.



Он попросил Министерство образования и профессиональной подготовки и другие министерства, отрасли и населенные пункты играть главную роль в создании здоровой среды с точки зрения закона, культуры, этики и знаний, развития обучающегося общества и особенно в обеспечении благоприятных условий обучения для учеников с ограниченными возможностями и учеников из неблагополучных семей.



Сектор должен эффективно выполнять Заключение Политбюро № 91-KL/TW о продолжении обновления образования и профессиональной подготовки и содействии применению современных образовательных методов и технологий в учебно-воспитательной деятельности, отметил он.



Руководитель правительства поручил сектору совершенствовать национальную систему образования в открытом, справедливом и равноправном направлении, включая специализированные учебные заведения для лиц с ограниченными возможностями и центры поддержки развития инклюзивного образования. Отметил необходимость уделять больше внимания инклюзивному образованию в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, чтобы обеспечить право детей на равное, качественное и адекватное обучение, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал, хорошо интегрироваться в общество и расширить свои возможности по внесению вклада в жизнь сообщества и общества, подчеркнул он.



Наряду с этим сектор должен повышать качество образования, диверсифицировать модели и программы обучения, укреплять интеграционное образование в общинах для инвалидов и детей в особых условиях.

Он также подчеркнул важную роль учителей в воспитании у учащихся патриотизма и желания построить процветающую и счастливую нацию.



Средняя школа Нгуен Динь Чиеу была основана в 1982 году с целью обеспечения образования для слепых детей в Ханое. С 1988 года школе разрешено принимать учеников без инвалидности в рамках реализации модели интегрированного образования для детей с ограниченными возможностями.



В 2023-2024 учебном году в школе обучалось 1 548 учеников, в том числе 145 учеников с нарушением зрения. В этом году число учащихся составляет почти 1 600 человек.



По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь подарил школе компьютеры для IT-класса и попросил власти Ханоя и Министерство образования мобилизовать больше ресурсов для модернизации инфраструктуры школы.



