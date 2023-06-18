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Премьер-министр отдал распоряжение о начале строительства трех важных транспортных проектов
Проект "Кольцевая дорога № 3" имеет общую протяженность 76,3 км и проходит через Хошимин (47,35 км), Донгнай (11,26 км), Биньзыонг (10,76 км), Лонган (6,81 км).
Общий объем инвестиций в проект составляет около 75,378 млрд донгов; ожидается, что он будет в основном завершен в 2025 году и введен в эксплуатацию с 2026 года.
Фаза 1 проекта скоростной автомагистрали Бьенхоа-Вунгтау имеет длину 53,7 км, а общий объем инвестиций составляет более 19.000 миллиардов донгов. Начальная точка проекта пересекается с объездом национальной автомагистрали 1 через город Бьенхоа, конечная точка пересекается с национальной автомагистралью 56 (Бариа-Вунгтау).
Ожидается, что после завершения строительства этой скоростной автомагистрали время в пути от Хошимина до Бариа-Вунгтау сократится всего примерно на 70 минут вместо 150 минут, как сейчас.
Таким образом, кластер скоростных автомагистралей Бьенхоа - Вунгтау после завершения строительства соединит скоростную автомагистраль Хошимин-Лонгтхань-Заужау, скоростную автомагистраль Бенлык, маршруты, соединяющие аэропорт Лонгтхань, сформируют магистральную транспортную ось для устранения пробок на шоссе 51.
В то же время, эта скоростная автомагистральная ось максимально расширит потенциал морского порта Каймеп-Тхивай, международного аэропорта Лонгтхань, будет способствовать социально-экономическому развитию провинций Донгнай, Бариа-Вунгтау в частности и Юго-Восточного региона в целом.
Протяженность 1-й фазы проекта строительства скоростной автомагистрали Кханьхоа-Буонматхуот составляет около 117,5 км, общий объем инвестиций - почти 21.000 миллиардов донгов. Скоростная автомагистраль Кханьхоа-Буонматхуот спроектирована с максимальной скоростью 100 км/час, в масштабе 4 полос движения.
Выступая на церемонии, Премьер-министр Тьинь подтвердил цель построить около 5.000 км скоростных дорог к 2030 году, 3.000 км - к 2025 году и 2.000 км - в оставшиеся годы.
Однако, по его словам, только 1.729 км уже введены в эксплуатацию, что подчеркивает огромный объем предстоящей работы.
Глава правительства высоко оценил усилия местных властей по расчистке территории, выплате компенсаций и переселению, а также министерств и ведомств по подготовке к строительству, особенно Министерства строительства.
Три проекта планируется завершить в 2025 году и ввести в эксплуатацию в 2026 году, продолжил он, отметив их особое значение, поскольку они пересекают центральные районы, Центральное нагорье и юго-западные регионы, где проходит не так много скоростных дорог.
Он попросил соответствующие стороны обеспечить качество и ход реализации проектов, заявив, что необходимо вести регулярный надзор и инспекции.
Правительство примет решительные меры для содействия реализации этих проектов и других инфраструктурных проектов, удовлетворения потребностей социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения, пообещал он.
Он также подчеркнул необходимость обеспечения прав и законных интересов жителей, гармонизации интересов государства, народа и бизнеса.