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НОВОСТИ

Премьер-министр отдал приказ о быстром поиске и спасении жертв крушения вертолета

В сообщении уточняется, что вертолет Bell-505, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, потерпел аварию около 17:06 5 апреля
  Утром 6 апреля для поисково-спасательных работ было мобилизовано более 200 человек и 30 единиц техники всех видов. Фото: ВИА  
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подписал распоряжение премьер-министра, предписывающее соответствующим министерствам, ведомствам и населенным пунктам принять меры и мобилизовать силы и транспортные средства для проведения самых быстрых и эффективных поисково-спасательных работ для жертв крушения вертолета в районе залива Халонг в северной провинции Куангнинь.

В сообщении уточняется, что вертолет Bell-505, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, потерпел аварию около 17:06 5 апреля в районе моря общины Жалуан, уезд Катхай города Хайфон, когда перевозил 4 вьетнамских туристов, совершавших обзорную экскурсию по заливу Халонг.

В депеше Министерству национальной обороны поручено расследовать инцидент, пересмотреть все процедуры управления полетом, устранить недостатки и обеспечить максимальную безопасность полетов, оказывая поддержку семье пилота.

Национальному комитету по реагированию на инциденты и стихийные бедствия, поиску и спасанию предлагается следить за поисково-спасательными мероприятиями, мобилизуя силы и транспортные средства для проведения работ.

Между тем, руководителям города Хайфон и провинции Куангнинь предлагается координировать свои действия с Министерством национальной обороны во время поисково-спасательных работ, при устранении последствий инцидентов, оказании поддержки семьям пострадавших.

В то же время Министерству транспорта поручено оказать поддержку силами, транспортными средствами и необходимым оборудованием для поисково-спасательных работ.

Ночью 5 апреля Управление дорожной милиции направило на место две рабочие группы в составе 21 сотрудника и трех судов для поиска пострадавших.

По состоянию на конец 5 апреля было найдено тело пилота и двух других жертв.

Утром 6 апреля для поисково-спасательных работ было мобилизовано более 200 человек и 30 единиц техники всех видов

ВИА/ИЖВ

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Вертолет Bell-505 с кодовым обозначением VN-8650, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, взлетел в 16:56 и потерял связь в 17:15 5 апреля, когда перевозил 4 вьетнамских туристов.
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