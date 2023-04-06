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Премьер-министр отдал приказ о быстром поиске и спасении жертв крушения вертолета
В сообщении уточняется, что вертолет Bell-505, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, потерпел аварию около 17:06 5 апреля в районе моря общины Жалуан, уезд Катхай города Хайфон, когда перевозил 4 вьетнамских туристов, совершавших обзорную экскурсию по заливу Халонг.
В депеше Министерству национальной обороны поручено расследовать инцидент, пересмотреть все процедуры управления полетом, устранить недостатки и обеспечить максимальную безопасность полетов, оказывая поддержку семье пилота.
Национальному комитету по реагированию на инциденты и стихийные бедствия, поиску и спасанию предлагается следить за поисково-спасательными мероприятиями, мобилизуя силы и транспортные средства для проведения работ.
Между тем, руководителям города Хайфон и провинции Куангнинь предлагается координировать свои действия с Министерством национальной обороны во время поисково-спасательных работ, при устранении последствий инцидентов, оказании поддержки семьям пострадавших.
В то же время Министерству транспорта поручено оказать поддержку силами, транспортными средствами и необходимым оборудованием для поисково-спасательных работ.
Ночью 5 апреля Управление дорожной милиции направило на место две рабочие группы в составе 21 сотрудника и трех судов для поиска пострадавших.
По состоянию на конец 5 апреля было найдено тело пилота и двух других жертв.
Утром 6 апреля для поисково-спасательных работ было мобилизовано более 200 человек и 30 единиц техники всех видов