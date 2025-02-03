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Премьер-министр отдал дань памяти президенту Хо Ши Мину в провинции Каобанг
Посетив это место, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил восхищение и благодарность героям и мученикам войны, которые мужественно отдали свои жизни во время кампании, способствуя славной победе населения и армии Каобанга, Баккана и Лангшона в усилиях по обороне страны. Он обещал вместе со всей партией, народом и армией стремиться к построению процветающего, красивого и цивилизованного Вьетнама, который принесет счастье своим жителям.
Пограничная кампания проходила с 16 сентября по 14 октября 1950 года и стала стратегически важной победой в войне сопротивления против французского колониализма. Примечательно, что это был первый и единственный раз за время войны сопротивления Вьетнама против французских и американских врагов, когда президент Хо Ши Мин лично посетил линию фронта, чтобы наблюдать за ходом кампании и руководить ею. Главнокомандующий генерал Во Нгуен Зиап был назначен секретарем партийного комитета фронта, командующим кампанией и политическим комиссаром.
Кампания завершилась уничтожением значительной части сил противника, расширением и укреплением базы Вьетбак, освобождением северного пограничного района, прорывом окружения и открытием сообщения с Китаем и социалистическими странами. Это связало революцию во Вьетнаме с мировым революционным движением и ознаменовало значительный скачок в военной стратегии, а также заметный рост вьетнамской армии, способствовавший в конечном итоге победе сопротивления над французами, кульминацией которой стала победа при Дьенбьенфу в 1954 году.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил десяти семьям в деревне Банмой, община Дыклонг, по 60 миллионов донгов (2 400 долларов США) на ремонт и строительство домов.