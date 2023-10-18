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Премьер-министр отбыл для участия в саммите АСЕАН-ССАГПЗ и визита в Саудовскую Аравию
В этом контексте отношения между Вьетнамом и странами-членами Персидского залива развиваются очень позитивно. Товарооборот между Вьетнамом и странами региона достиг 12,5 млрд долларов США.
Общий объем прямых инвестиций (ПИИ) стран ССАГПЗ во Вьетнам в настоящее время достигает около 1 миллиарда долларов США. Товарооборот между Вьетнамом и Саудовской Аравией в 2022 году достиг более 2,7 млрд долларов США. Многие крупные корпорации и компании Саудовской Аравии реализуют инвестиционные проекты во Вьетнаме.
В настоящее время в Саудовской Аравии работают 4000-5000 вьетнамских рабочих. Однако потенциал сотрудничества между Вьетнамом и странами ССАГПЗ в целом и с Саудовской Аравией в частности по-прежнему очень велик.
Эта деловая поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня в Королевство Саудовская Аравия имеет важное значение, как для демонстрации нового менталитета, независимости, солидарности, развития и укрепления политического доверия со странами АСЕАН, так и для повышения эффективности сотрудничества между Вьетнамом и Саудовской Аравией.
Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня продолжает активную реализацию внешней политики 13-го съезда Партии, 25-й Директивы Секретариата ЦК КПВ о развитии и повышении уровня многосторонних внешних связей до 2030 года, распространяет послание о твердой приверженности и ответственном вкладе мирного, искреннего, заслуживающего доверия Вьетнама, готового укреплять дружественные отношения, диалог и взаимовыгодное сотрудничество, создавать региональную среду, региональный и международный мир и стабильность с другими странами.