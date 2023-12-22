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Премьер-министр определил основные задачи экономической дипломатии

21 декабря в рамках 32-й Национальной дипломатической конференции Министерство иностранных дел организовало пленарное заседание по экономической дипломатии, которая служит делу развития страны.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь поставил перед дипломатическим сектором и соответствующими ведомствами основные задачи в области экономической дипломатии. Это продолжение институционализации и конкретизации указаний Партии и Государства, эффективная реализация Директивы №15 Секретариата и Резолюции №21 Правительства по экономической дипломатии, совершенствование механизмов, содействие сотрудничеству, конкретизация экономических обязательств и проверка хода осуществления подписанных обязательств, диверсификация рынка, продуктов и цепочек поставок, развитие самостоятельности, инициативности, творчества, укрепление координации действий и связей с секторами и местностями в духе «ставить предприятия и местности в центр внимания».

Среди других задач - диверсификация рынков, продукции и цепочек поставок; использование потенциала Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, а также рынков халяль; развитие самостоятельности, самодостаточности, инноваций и креативности; усиление координации и взаимодействия с другими ведомствами и населенными пунктами.

Он подчеркнул, что успехи, достигнутые дипломатическим сектором, являются результатом усилий Министерства иностранных дел по конкретизации внешнеполитических курсов партии и государства, развития добрых традиций предыдущих поколений, тесной координации действий между министерствами, отраслями и местностями.

Высоко оценив усилия и результаты работы дипломатического сектора за прошедшее время, глава правительства подчеркнул, что экономическая дипломатия должна строго следовать внутренним требованиям, и сектору необходимо прилагать больше усилий для повышения эффективности экономической дипломатии.

В своем выступлении министр иностранных дел Буй Тхань Шон отметил, что достижения в экономической дипломатии обусловлены усилиями всего сектора, населенных пунктов и предприятий, а также всей политической системы и национальной экономики.

Участники предложили множество решений по стимулированию традиционных факторов роста, таких как экспорт и инвестиции, а также по открытию новых возможностей для развития экономики в области зеленого роста, цифровой трансформации и полупроводников.

Они высоко оценили поддержку, оказываемую Министерством иностранных дел и представительствами Вьетнама за рубежом местным жителям и предприятиям в ходе реализации экономической дипломатии, особенно в области продвижения инвестиций и торговли, а также привлечения ресурсов.

ВИА/ИЖВ

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