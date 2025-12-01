Премьер-министр объявил о начале «Кампании Куанг Чунг» по ускоренному строительству и ремонту жилья в Центральном Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал телеграмму о запуске и реализации «Кампании Куанг Чунг» по ускоренному строительству и ремонту домов для семей, пострадавших от недавних серий стихийных бедствий в Центральном регионе.

В конце октября и ноябре в провинциях от Хатиня до Ламдонга последовательно произошли серии стихийных бедствий — «наводнения накладывались на наводнения, тайфуны — на тайфуны», оползни, исторические затопления, что привело к очень большим потерям в отношении людей, имущества и жилья, серьёзно затронув повседневную жизнь населения.

Согласно отчёту Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, исторический дождевой паводок 16–22 ноября в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг полностью разрушил 963 дома, повредил 3 390 домов, а общий ущерб оценивается более чем в 16 000 млрд донгов.

Для того чтобы оперативно восстановить и отремонтировать жильё, обеспечить каждого жителю домом, местом для почитания предков, возможностью встретить Новый год и праздник Тэт, Премьер-министр поручил председателям Народных комитетов провинций и городов от Хатиня до Ламдонга, прежде всего четырёх провинций — Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг — разработать конкретный план, объявить и немедленно начать «Кампанию Куанг Чунг» 1 декабря.

Кампания направлена на мобилизацию всех сил для ускоренного восстановления и ремонта домов для семей, чьи дома были разрушены, смыты или повреждены во время недавних исторических тайфунов и наводнений в Центральном Вьетнаме.

Премьер-министр потребовал мобилизовать силы армии, полиции, молодёжи, женщин, ветеранов, а также учреждения, организации, предприятия и всю политическую систему для оказания помощи в ремонте домов семей с серьёзно повреждённым жильём, завершив работу не позднее 31 декабря. Премьер-министр отметил необходимость завершить строительство новых домов и переселение всех семей, чьи дома были разрушены, обрушились или были смыты, не позднее 31 января 2026 года.

В телеграмме также указано развивать дух самостоятельности и самодостаточности местных властей и населения, активно и эффективно использовать все ресурсы из государственного бюджета, фондов, источников помощи, спонсорской и благотворительной поддержки со стороны учреждений, организаций и частных лиц.

Местные власти должны совместно с Отечественным фронтом Вьетнама продолжать призывать и мобилизовывать дух «единства народа и взаимопомощи» среди предпринимательского сообщества и благотворителей, руководствуясь принципом: «у кого что есть — тем помогает; у кого есть силы — помогает силами; у кого есть средства — помогает средствами; у кого мало — помогает малым; у кого много — помогает большим; кто где находится — там и помогает».

Все эти меры направлены на сосредоточение усилий на восстановлении и ремонте домов и поддержке пострадавших семей для скорейшей стабилизации их жизни.