Премьер-министр: Обсуждение IPEF должно быть направлено на сотрудничество на благо людей

Выступает премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Обсуждение «Индо-Тихоокеанской экономической структуры» (IPEF) должно быть направлено на основу, которая приносит людям практическую пользу, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь на церемонии запуска обсуждения IPEF 23 мая.

Участвуя в гибридном мероприятии, состоявшемся в Токио, в онлайновом режиме, Фам Минь Тьинь сказал, что это должен быть открытый, инклюзивный и сбалансированный процесс, соответствующий международному праву и отвечающий законным интересам вовлеченных сторон.

Глава правительства Вьетнама подтвердил, что Вьетнам будет работать с другими странами-членами АСЕАН и соответствующими партнерами, чтобы продолжить обсуждение и уточнение содержания столпов IPEF, создавая позитивную, эффективную и осуществимую экономическую программу для региона и для каждой страны, а также за мир, стабильность, сотрудничество, развитие и процветание в регионе и во всем мире.

Премьер-министр Вьетнама подчеркнул необходимость скорректировать модель роста и экономическую взаимосвязь, чтобы сделать ее более устойчивой и самодостаточной, способной максимально использовать внутреннюю мощь и внешние ресурсы.

Запуск рамочной программы положит начало серьезного обмена идеями для совместного решения важнейших региональных и глобальных проблем, таких как диверсификация и устойчивость цепочек поставок, технологические инновации, цифровая трансформация, электронная коммерция, реагирование на изменение климата, сокращение выбросов, зеленый рост, вопросы налогообложения и борьбы с коррупцией, среди многих других, сказал глава вьетнамского правительства.

Вьетнам привержен и прилагает все усилия для создания независимой, самодостаточной экономики в сочетании с широкой и существенной международной интеграцией, продолжил Фам Минь Тьинь.

Вьетнам также участвует в различных инициативах в области международной интеграции и вносит активный и ответственный вклад в совместные усилия по ускорению восстановления экономики и устойчивого развития в регионе и мире, заявил он.

В официальном развертывании IPEF лично и заочно приняли участие лидеры многих стран, в том числе президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Республики Корея Юн Сук Ёль, премьер-министр Таиланда. Прают Чан-о-ча, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Участвующие лидеры согласились инициировать процесс обсуждения IPEF и готовы пригласить страны региона присоединиться к ним в надежде, что эта структура сотрудничества поможет укрепить устойчивость, особенно в постпандемическом восстановлении, повысить их конкурентоспособность, адаптивность, устойчивость и инклюзивность и вклад в региональное сотрудничество, стабильность, процветание, развитие и мир на благо людей.

Структура IPEF с 13 странами-участниками охватывает 40% мирового ВВП.

После церемонии запуска обсуждения IPEF министры экономики стран встретятся, чтобы обсудить план реализации в ближайшем будущем.