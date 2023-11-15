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Премьер-министр обратился к Франции с просьбой оказать поддержку Вьетнаму в профилактике возникающих инфекционных заболеваний
Премьер-министр выразил свое восхищение французским профессором, который в 1983 году стал одним из авторов открытия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего СПИД, а в 2008 году получил Нобелевскую премию по медицине. С 1988 г. профессор более 20 раз приезжал во Вьетнам, проводил обучение и помогал ученым, больницам и исследовательским институтам наладить контакты с экспертами по всему миру и присоединиться к международной исследовательской сети.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что вьетнамско-французское сотрудничество в последнее время постоянно укрепляется и развивается, в том числе и в области медицины, особенно в борьбе с пандемией COVID-19. Он подтвердил, что Вьетнам высоко ценит результаты медицинского сотрудничества с Францией в целом и с Институтом Пастера в частности.
Он предложил Франции в целом, Институту Пастера и профессору Барре-Синусси поощрять ученых к продолжению исследований, особенно по новым инфекционным заболеваниям во Вьетнаме; оказывать дальнейшую поддержку Вьетнаму в расширении совместной деятельности, обмене опытом, подготовке научных кадров, строительстве объектов, передаче технологий и реализации исследовательских проектов по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, гепатитами В и С и другими инфекционными заболеваниями во Вьетнаме.
Премьер-министр предложил продолжать оказывать техническую помощь и выбрать Вьетнам в качестве одной из глобальных исследовательских площадок в области здравоохранения в целом и мониторинга состояния моделей эпидемий в частности, проводить консультации по разработке политики, направленной на достижение цели по прекращению распространения ВИЧ/СПИДа и других эпидемий в стране.
Он также предложил оказать помощь Вьетнаму в подготовке медицинских кадров, увеличить количество стипендий для вьетнамских студентов и медицинских работников для обучения и практики во Франции, выступить в качестве связующего звена для обмена и работы ученых в двух странах, а также предоставить Вьетнаму финансирование для реализации конкретных программ и проектов в области здравоохранения.
Профессор Барре-Синусси и ее коллеги поблагодарили правительство и премьер-министра Вьетнама за поддержку и создание условий для сотрудничества двух сторон и эффективной реализации проектов в области здравоохранения, которые служат примером для подражания во всем мире.
Они заявили, что будут продолжать сопровождать Вьетнам не только в борьбе с ВИЧ, но и в профилактике и борьбе с такими инфекционными заболеваниями, как COVID-19, туберкулез, гепатит, обезьянья оспа, лихорадка денге и другие возникающие инфекционные заболевания.
Они добавили, что готовы оказывать техническую помощь, обмениваться исследованиями, поддерживать подготовку кадров в области здравоохранения для Вьетнама и выступать в качестве моста, соединяющего вьетнамских ученых с учеными всего мира, как предложил премьер-министр Вьетнама.