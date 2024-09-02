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Премьер-министр обозначил задачи для Дананга по достижению быстрого и устойчивого развития

1 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к центральному городу Дананг с просьбой хорошо реализовать три первоочередные задачи для достижения сбалансированного, быстрого и устойчивого развития.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь беседует с руководством Дананга. Фото: ВИA  
На рабочем заседании постоянного бюро городского партийного комитета, посвященном итогам социально-экономического развития города за первые семь месяцев 2024 года, а также направлениям и задачам на предстоящий период, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Дананг должен лидировать в совершенствовании институтов социалистически ориентированной рыночной экономики, в инновациях и эффективном применении научных достижений, развитии зеленой экономики, цифровой экономики, циркулярной экономики и экономики совместного пользования, а также в децентрализации, распределении ресурсов и реформе административных процедур.

Глава правительства призвал городских чиновников к глубокому пониманию роли, положения, потенциала и важности города, а также его миссии как лидера, первопроходца, экономического драйвера на севере центрального и центрального прибрежного регионов и центра роста для центрального региона и всей страны.

Необходимо приложить усилия для успешного выполнения целей и задач, поставленных на 2024 год и на весь срок, стремясь к темпам роста ВРВП на уровне 8-8,5% в 2024 году, а также обеспечивая основные балансы, сдерживая инфляцию и стабилизируя макроэкономику, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Он потребовал от города максимально использовать все ресурсы для развития; повысить эффективность привлечения и использования инвестиций; ускорить цифровую трансформацию, а также создание цифрового управления, цифрового общества и цифрового гражданина; активизировать исследования, разработку и применение искусственного интеллекта (ИИ).

Премьер-министр также напомнил городу, что социально-экономическое развитие должно сочетаться с сохранением и продвижением традиционных культурных ценностей и защитой окружающей среды, эффективным решением социальных вопросов, развитием интеграции и внешних связей, укреплением национальной обороны и безопасности, поддержанием политической стабильности, социального порядка и безопасности.

Он подчеркнул важность построения партии и политической системы в прозрачном и сильном направлении, повышения лидерского потенциала и боевой мощи партийных организаций и членов.

Премьер-министр также попросил министерства и отрасли координировать свои действия с Данангом и поддерживать его в выполнении поставленных задач, особенно в решении соответствующих вопросов и содействии развитию.

По данным муниципального партийного комитета, темпы роста ВРВП города оцениваются в 5 % в первой половине 2024 года. За первые семь месяцев город обслужил 6,6 млн туристов и заработал на туризме более 20 трлн донгов (804 млн долларов США), что на 33 % и 30 % больше, чем в прошлом году, соответственно. Индекс промышленного производства (IIP) вырос на 4,7%, а общий импортно-экспортный оборот составил более 1,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 11,5%. По состоянию на 15 августа общий доход государственного бюджета превысил 16 триллионов донгов, достигнув 85,23% годовой оценки.

ИЖВ/ВИА

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