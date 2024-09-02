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Премьер-министр обозначил задачи для Дананга по достижению быстрого и устойчивого развития
Глава правительства призвал городских чиновников к глубокому пониманию роли, положения, потенциала и важности города, а также его миссии как лидера, первопроходца, экономического драйвера на севере центрального и центрального прибрежного регионов и центра роста для центрального региона и всей страны.
Необходимо приложить усилия для успешного выполнения целей и задач, поставленных на 2024 год и на весь срок, стремясь к темпам роста ВРВП на уровне 8-8,5% в 2024 году, а также обеспечивая основные балансы, сдерживая инфляцию и стабилизируя макроэкономику, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Он потребовал от города максимально использовать все ресурсы для развития; повысить эффективность привлечения и использования инвестиций; ускорить цифровую трансформацию, а также создание цифрового управления, цифрового общества и цифрового гражданина; активизировать исследования, разработку и применение искусственного интеллекта (ИИ).
Премьер-министр также напомнил городу, что социально-экономическое развитие должно сочетаться с сохранением и продвижением традиционных культурных ценностей и защитой окружающей среды, эффективным решением социальных вопросов, развитием интеграции и внешних связей, укреплением национальной обороны и безопасности, поддержанием политической стабильности, социального порядка и безопасности.
Он подчеркнул важность построения партии и политической системы в прозрачном и сильном направлении, повышения лидерского потенциала и боевой мощи партийных организаций и членов.
Премьер-министр также попросил министерства и отрасли координировать свои действия с Данангом и поддерживать его в выполнении поставленных задач, особенно в решении соответствующих вопросов и содействии развитию.
По данным муниципального партийного комитета, темпы роста ВРВП города оцениваются в 5 % в первой половине 2024 года. За первые семь месяцев город обслужил 6,6 млн туристов и заработал на туризме более 20 трлн донгов (804 млн долларов США), что на 33 % и 30 % больше, чем в прошлом году, соответственно. Индекс промышленного производства (IIP) вырос на 4,7%, а общий импортно-экспортный оборот составил более 1,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 11,5%. По состоянию на 15 августа общий доход государственного бюджета превысил 16 триллионов донгов, достигнув 85,23% годовой оценки.