Премьер-министр Новой Зеландии подчеркнула роль женщин в современной экономике

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и делегаты на мероприятии. Фото: ВИА

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подчеркнула роль современных женщин в развитии экономики в условиях пандемии COVID-19 и в условиях неблагоприятного воздействия на мировую экономику, выступая на Женском саммите 2022 года на тему «Женщины на подъеме» в Хошимине 16 ноября.

Премьер-министр Ардерн сказала, что Вьетнам и Новая Зеландия имеют сходство в женской рабочей силе, гендерном равенстве и деятельности, ориентированной на женщин и детей.

Премьер-министр считает, что политика гендерного качества станет частью устойчивого экономического роста, а торговая политика и экономические инициативы создадут движущую силу для женщин, чтобы они присоединились к бизнесу и руководящей деятельности.

По словам лидера Новой Зеландии, женщины и дети сильно пострадали от пандемии COVID-19, поскольку она усугубила бедность и насилие в семье.

За последние три десятилетия доля новозеландских женщин, поступивших на рынок труда, увеличилась с 54% до 70%. Во Вьетнаме этот показатель в 2019 году составлял 76%, что было довольно высоким показателем, учитывая, что средний мировой показатель составлял 47%.

Она проинформировала участников о политике Новой Зеландии в поддержку женщин, занимающихся уходом за детьми и дошкольным образованием, чтобы помочь им стать более устойчивыми в условиях экономического спада.

На встрече с вьетнамскими и новозеландскими женщинами-предпринимателями премьер-министр сказала, что благодаря расширению прав и возможностей, повышению заработной платы и уважению к местным и иностранным работникам новозеландские предприятия стремятся стать не только лучшими в мире, но и лучшими для мира.

В саммите, организованном журналом Forbes Vietnam, приняли участие более 800 делегатов, среди которых выдающиеся женщины и влиятельные лидеры страны и региона.



