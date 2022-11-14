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Премьер-министр Новой Зеландии отправилась с официальным визитом во Вьетнам

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла в Ханой 14 ноября, начав четырехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению своего коллеги Фам Минь Тьиня.
  Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Источник: ВИА  
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла в Ханой 14 ноября, начав четырехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению своего коллеги Фам Минь Тьиня.

В состав новозеландской делегации входят министр торговли и роста экспорта и министр сельского хозяйства Дэмиен О'Коннор, заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Холли Дональд, заместитель секретаря по Азии и Америке в Министерстве иностранных дел и торговли Дебора Гилс, посол Новой Зеландии в Вьетнам Треден Добсон и главный исполнительный директор отдела образования Новой Зеландии Грант Макферсон.

В ходе визита премьер-министр Ардерн примет участие в официальной церемонии встречи, проведет переговоры с премьер-министром Тьинем, примет участие в брифинге для прессы, нанесет визит вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу, встретится с президентом Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания Вуонг Динь Хюэ, примет участие в деловом диалоге между двумя странами и в мероприятии, посвященном связям в сельском хозяйстве.

Ожидается, что поездка поможет укрепить политическое доверие и многогранное сотрудничество между двумя странами в таких областях, как политика и дипломатия, оборона и безопасность, экономика, инвестиции, труд, образование, технологии, изменение климата и цифровая трансформация.

ВИА

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