Премьер-министр: Не уходить от ответственности, решительно бороться с ННН-промыслом
Премьер-министр отметил положительные результаты прошедшей недели, представленные Министерством сельского хозяйства и окружающей среды. В частности, министерства, ведомства и местные органы выполнили 23 из 66 задач, 43 находятся в процессе реализации; Министерство сельского хозяйства и окружающей среды представило на рассмотрение Правительства проект поправок к ряду постановлений, включая дополнения и ужесточение административных санкций в сфере рыболовства.
Глава правительства потребовал до 20 ноября полностью завершить рассмотрение всех дел о нарушениях; поручил провинции Анзанг совместно с Министерством общественной безопасности возбудить уголовное дело по факту задержания в начале года рыболовного судна за незаконную перевозку навигационного оборудования VMS. Он подчеркнул, что суда, не соответствующие требованиям, не должны выходить в море — необходимо действовать строго в соответствии с законом и завершить эту работу в течение недели. В настоящее время 16 провинций ещё не завершили выдачу лицензий на деятельность рыболовных судов, и премьер-министр потребовал выдать разрешения только тем, кто отвечает всем условиям, а также ускорить расследование случаев нарушения в иностранных водах.
Премьер-министр особо отметил, что нужно действовать реально, а не формально, не перекладывать ответственность, с целью решительно объявить войну ННН промыслу и снять «жёлтую карточку» ЕС, чтобы сохранить честь страны и обеспечить устойчивое развитие рыбной отрасли. «Это нужно делать ради достоинства и репутации страны, ради законных прав и интересов народа, ради прогресса, справедливости и равенства», — подчеркнул он.
Выступая с указаниями, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что цель и решимость остаются неизменными — необходимо серьёзно объявить войну ННН промыслу, поскольку это вопрос чести и авторитета Партии, Государства и народа на международной арене. «Это нельзя откладывать и тем более игнорировать», — заявил он.
