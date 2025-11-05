Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр: Не уходить от ответственности, решительно бороться с ННН-промыслом

Вечером 4 ноября в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл 20-е заседание Национального руководящего комитета по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. В заседании также принял участие заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, руководитель Комитета. Совещание транслировалось в онлайн-режиме в 21 прибрежную провинцию и город.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на 20-м заседании Национального руководящего комитета по борьбе с ННН промыслом. Фото: ВИA  
 Выступая с указаниями, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что цель и решимость остаются неизменными — необходимо серьёзно объявить войну ННН промыслу, поскольку это вопрос чести и авторитета Партии, Государства и народа на международной арене. «Это нельзя откладывать и тем более игнорировать», — заявил он.

Премьер-министр отметил положительные результаты прошедшей недели, представленные Министерством сельского хозяйства и окружающей среды. В частности, министерства, ведомства и местные органы выполнили 23 из 66 задач, 43 находятся в процессе реализации; Министерство сельского хозяйства и окружающей среды представило на рассмотрение Правительства проект поправок к ряду постановлений, включая дополнения и ужесточение административных санкций в сфере рыболовства.

Глава правительства потребовал до 20 ноября полностью завершить рассмотрение всех дел о нарушениях; поручил провинции Анзанг совместно с Министерством общественной безопасности возбудить уголовное дело по факту задержания в начале года рыболовного судна за незаконную перевозку навигационного оборудования VMS. Он подчеркнул, что суда, не соответствующие требованиям, не должны выходить в море — необходимо действовать строго в соответствии с законом и завершить эту работу в течение недели. В настоящее время 16 провинций ещё не завершили выдачу лицензий на деятельность рыболовных судов, и премьер-министр потребовал выдать разрешения только тем, кто отвечает всем условиям, а также ускорить расследование случаев нарушения в иностранных водах.

Премьер-министр особо отметил, что нужно действовать реально, а не формально, не перекладывать ответственность, с целью решительно объявить войну ННН промыслу и снять «жёлтую карточку» ЕС, чтобы сохранить честь страны и обеспечить устойчивое развитие рыбной отрасли. «Это нужно делать ради достоинства и репутации страны, ради законных прав и интересов народа, ради прогресса, справедливости и равенства», — подчеркнул он.

ИЖВ/ВИА

