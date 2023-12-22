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НОВОСТИ

Премьер-министр: Необходимо ставить население и предприятия в центр внимания при реализации национальной цифровой трансформац

21 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального комитета по цифровой трансформации, председательствовал на национальной онлайн-конференции по оценке двухлетней реализации проекта №06 «Разработка приложения о данных населения, электронной идентификации и аутентификации в период 2022-2025 гг. с видением до 2030 г.».
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
Выступая на конференции, премьер-министр подтвердил, что за два года реализации проекта №06 были достигнуты конкретные и практические результаты, способствующие национальной цифровой трансформации, цифровому государственному управлению, умному управлению и вносящие важный вклад в быстрое и устойчивое социально-экономическое развитие.

Премьер-министр, однако, указал на некоторые ограничения, касающиеся создания и совершенствования правовой среды, качества онлайновых государственных услуг и административных реформ.

Премьер-министр потребовал от министров, руководителей отраслей, секретарей и председателей народных комитетов всех уровней большей решимости и решительного руководства выполнением задач проекта №06 на 2024 год, направленных на совершенствование институтов, инфраструктуры, оцифровку данных, повышение качества человеческих ресурсов, содействие осуществлению проекта №06 для эффективного обслуживания населения и предприятий.

Он подчеркнул, что при выполнении проекта №06 следует ставить население и предприятия в центр внимания. Министерствам, секторам и местностям необходимо прилагать усилия, проявлять решимость в эффективной реализации данного проекта, чтобы граждане и предприятия могли увидеть его преимущества: удобство и эффективность в использовании, возможность сэкономить средства и время.

Он поручил Министерству информации и коммуникаций координировать работу с другими министерствами и ведомствами по разработке, изменению и дополнению соответствующих указов, а Министерству внутренних дел - совместно с Министерством общественной безопасности завершить создание национальной базы данных о государственных служащих и включить ее в национальную базу данных о населении, что должно быть сделано в январе 2024 года.

Министерству юстиции было предложено предложить решения по 558 административным процедурам, которые не были сокращены или упрощены к январю 2024 года.

Тем временем, народным комитетам населенных пунктов было предложено до июня 2024 года представить Народным советам того же уровня политику по освобождению и снижению платы для тех, кто пользуется государственными услугами онлайн и безналичными платежами.

Премьер-министр попросил Министерство общественной безопасности изучить и дать рекомендации по разработке закона о защите персональных данных, которая должна быть завершена в следующем году.

Он также поставил конкретные задачи перед Министерством информации и коммуникаций, Министерством образования и подготовки кадров, другими ведомствами и местными органами власти, отметив, что они должны приложить больше усилий, чтобы доказать эффективность проекта, тем самым заручившись поддержкой населения и бизнеса.

ВИА/ИЖВ

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