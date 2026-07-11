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Премьер-министр: Необходимо создать высокопрофессиональные международные силы поисково-спасательных операций
Выступая с докладом, генерал-майор Фам Ван Ти, заместитель начальника Управления поисково-спасательных операций Генштаба ВНА, руководитель группы, сообщил, что в период выполнения миссии в Венесуэле с 29 июня по 7 июля спасатели работали практически непрерывно в крайне тяжёлых условиях, сталкиваясь с серьёзным загрязнением в разрушенных районах. Благодаря высокой профессиональной подготовке, стойкости и решимости, нередко работая всю ночь, они преодолели многочисленные трудности, разделились на несколько групп и в борьбе со временем смогли извлечь из-под завалов тела 57 погибших, передав их родственникам и местным властям. Кроме того, группа обнаружила и передала компетентным органам Венесуэлы информацию о ряде мест, где предположительно могли находиться пострадавшие, тем самым внеся вклад в облегчение тяжёлой утраты, переживаемой страной и её народом.
Помимо поисково-спасательных работ, группа передала 5,6 тонны гуманитарной помощи, включавшей предметы первой необходимости; перечислила средства командировочных выплат, а также пожертвования на общую сумму 15 тысяч долларов США; организовала медицинский осмотр и обеспечила лекарствами более 132 жителей. Пострадавшему населению были оперативно доставлены мясные консервы, молоко, лапша быстрого приготовления, а также большое количество одеял, постельных принадлежностей и защитной одежды.
В знак признания выдающегося вклада вьетнамской миссии исполняющая обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес вручила орден «Герой Венесуэлы», направила благодарственное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу, а также наградила коллектив группы медалью «Герой Венесуэлы» I степени, всех 124 участников — медалью «Герой Венесуэлы» II степени, а кинологическое подразделение — орденом «За служебные заслуги».
В мероприятии также приняли участие член Политбюро, заместитель премьер-министра, министр обороны генерал армии Фан Ван Зянг; члены ЦК КПВ, руководители центральных ведомств и министерств; 124 военнослужащих Вьетнамской народной армии и Народной милиций Вьетнама, входивших в состав миссии; временный поверенный в делах Венесуэлы во Вьетнаме Эстела дель Валье Кихада Суарес.
Выступая с докладом, генерал-майор Фам Ван Ти, заместитель начальника Управления поисково-спасательных операций Генштаба ВНА, руководитель группы, сообщил, что в период выполнения миссии в Венесуэле с 29 июня по 7 июля спасатели работали практически непрерывно в крайне тяжёлых условиях, сталкиваясь с серьёзным загрязнением в разрушенных районах. Благодаря высокой профессиональной подготовке, стойкости и решимости, нередко работая всю ночь, они преодолели многочисленные трудности, разделились на несколько групп и в борьбе со временем смогли извлечь из-под завалов тела 57 погибших, передав их родственникам и местным властям. Кроме того, группа обнаружила и передала компетентным органам Венесуэлы информацию о ряде мест, где предположительно могли находиться пострадавшие, тем самым внеся вклад в облегчение тяжёлой утраты, переживаемой страной и её народом.
Помимо поисково-спасательных работ, группа передала 5,6 тонны гуманитарной помощи, включавшей предметы первой необходимости; перечислила средства командировочных выплат, а также пожертвования на общую сумму 15 тысяч долларов США; организовала медицинский осмотр и обеспечила лекарствами более 132 жителей. Пострадавшему населению были оперативно доставлены мясные консервы, молоко, лапша быстрого приготовления, а также большое количество одеял, постельных принадлежностей и защитной одежды.
В знак признания выдающегося вклада вьетнамской миссии исполняющая обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес вручила орден «Герой Венесуэлы», направила благодарственное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу, а также наградила коллектив группы медалью «Герой Венесуэлы» I степени, всех 124 участников — медалью «Герой Венесуэлы» II степени, а кинологическое подразделение — орденом «За служебные заслуги».
Одновременно Премьер-министр поручил совершенствовать механизм межведомственного управления, координации и развёртывания сил, сформировать единую систему управления, обеспечить оперативное принятие решений, разработать чёткие механизмы мобилизации сил, распределения ответственности и сценарии реагирования на различные виды чрезвычайных ситуаций.
Подчеркнув необходимость комплексного инвестирования в современное оборудование, технологии и стратегическое материально-техническое обеспечение, Премьер-министр отметил, что Правительство продолжит уделять приоритетное внимание закупке оборудования для поиска пострадавших, средств вскрытия завалов, мобильного медицинского оборудования и индивидуальных средств защиты, обеспечивая максимальную безопасность, охрану здоровья, психологическую поддержку и надлежащие условия работы для личного состава.
Глава Правительства также потребовал активизировать подготовку кадров, проведение совместных учений и международное сотрудничество, более активно участвовать в международных механизмах сотрудничества по вопросам управления стихийными бедствиями, поисково-спасательных операций, подготовки специалистов и проведения учений. Он поручил Минобороны, Министерству общественной безопасности и Министерству иностранных дел изучить и творчески использовать опыт, полученный во время миссии в Венесуэле, для дальнейшего повышения эффективности гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, реагирования на них и ликвидации их последствий.
Кроме того, Премьер-министр предложил Минобороны и Министерству общественной безопасности совместно организовать показ документального фильма о выполнении миссии в Венесуэле, чтобы широко распространить информацию о её гуманитарном значении и продемонстрировать дух солидарности Вьетнама с международным сообществом.
По этому случаю Премьер-министр Ле Минь Хынг и министр обороны Фан Ван Зянг от имени Партии и Государства вручили ордена «Защита Отечества» и Почётные грамоты Премьер-министра коллективам и отдельным лицам, добившимся выдающихся результатов при проведении поисково-спасательных работ, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.