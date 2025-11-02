НОВОСТИ
Премьер-министр: Необходимо развивать платформу обмена данными на базе передовых институтов и прорывных технологий
В настоящее время передовые страны активно разрабатывают стратегии развития экономики данных, в которых платформы обмена данными играют роль посреднической основы, соединяющей поставщиков и пользователей данных. Мировой рынок платформ обмена данными демонстрирует быстрый рост — его совокупная стоимость достигла 344 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, может вырасти до 655 млрд долларов к 2029 году.
Во Вьетнаме объём рынка данных в 2024 году оценивается примерно в 1,57 млрд долларов США и, по прогнозам, может достичь около 3,53 млрд долларов к 2030 году. Ожидается, что цифровая экономика Вьетнама достигнет 45 млрд долларов США к 2025 году и вырастет до 90–200 млрд долларов к 2030 году. Таким образом, Вьетнам обладает огромным потенциалом развития рынка данных и ключевой ролью платформ обмена данными в общей стратегии построения национальной цифровой экономики.
В качестве государственного органа, отвечающего за управление данными и продвижение их использования в целях развития цифровой экономики и цифрового общества, Министерство общественной безопасности предложило основные направления развития платформы данных во Вьетнаме. Среди них — совершенствование модели экономики данных; разработка всеобъемлющей правовой базы для регулирования и управления платформами обмена данными; обеспечение безопасности и защиты данных; развитие модели государственно-частного партнёрства в сфере данных; укрепление кадрового потенциала и международного сотрудничества в этой области.
На конференции участники обсудили и оценили текущее состояние развития платформ обмена данными в мире, опыт других стран, а также положение дел во Вьетнаме. Были определены ориентиры развития национальной платформы данных в контексте целей построения экономики данных и формирования экосистемы данных. Кроме того, были выдвинуты предложения по вопросам классификации данных, размещаемых на платформе; определению их стоимости; правилам использования; правам и обязанностям пользователей; защите конфиденциальности и интеллектуальной собственности на данные.
Особое внимание участники обратили на существующие вызовы: несовершенство правового поля; растущие угрозы безопасности данных; фрагментарность национальных баз данных; сложные процедуры лицензирования и неопределённость моделей сотрудничества; ограниченность технологической базы и инфраструктуры…
В заключительном слове Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что успешное создание во Вьетнаме платформы обмена данными принесёт стратегические и всеобъемлющие выгоды: формирование нового высокодоходного рынка, который будет напрямую способствовать экономическому росту; повышение конкурентоспособности страны и предприятий; развитие современного профессионального рынка услуг в сфере данных международного уровня; стимулирование технологических инноваций и создание качественных источников данных; повышение эффективности государственного управления, ускорение процессов стандартизации, прозрачности и интеграции данных между государственными органами, между государственным и частным секторами, а также между Вьетнамом и зарубежными партнёрами; укрепление национальной безопасности, суверенитета и международного статуса страны, содействие построению самостоятельной и глубоко интегрированной экономики.
Премьер-министр потребовал разработать и реализовать политику развития платформы обмена данными с прорывным подходом, но под контролем, обеспечить согласованную правовую базу, соответствующую практическим требованиям и защищающую законные права и интересы всех участников; создать благоприятные условия для бизнеса за счёт упрощения административных процедур; обеспечить баланс интересов государства, предприятий и граждан, справедливое распределение выгод и рисков; гарантировать право собственности и свободу инновационной деятельности; внедрить механизмы контроля и управления рисками безопасности данных, строго соблюдать законодательство о данных и защите персональных данных; выработать стимулы и льготы, соответствующие условиям Вьетнама, для успешного развития национальной платформы обмена данными.
Премьер-министр поручил Министерству общественной безопасности провести ревизию, дополнить и совершенствовать институциональные механизмы, создать согласованную, прозрачную и открытую правовую основу, обеспечивающую эффективное функционирование платформы обмена данными.