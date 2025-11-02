НОВОСТИ
Премьер-министр: Необходимо продолжать создавать условия для развития частного сектора экономики
На совещании было отмечено, что спустя почти шесть месяцев после принятия Резолюции наблюдаются чрезвычайно положительные сдвиги, значительные изменения в мышлении и восприятии на всех уровнях — от центрального до местного, среди общественных организаций, граждан, предпринимательского сообщества и индивидуальных хозяйств. На сегодняшний день 34 из 34 провинций и городов, 21 министерство и центральное ведомство утвердили собственные планы по развитию частного сектора экономики.
Правительство, министерства и местные органы активно сокращают и упрощают административные процедуры: планируется, что количество процедур, связанных с производственной и предпринимательской деятельностью, будет сокращено или упрощено более чем на 2 900 (свыше 60 %); ликвидировано более 2 200 бизнес-условий; общее время рассмотрения административных процедур сокращено более чем на 13 000 дней, а затраты на их выполнение — примерно на 34 трлн донгов в год.
Инвестиционная и бизнес-среда, а также работа по совершенствованию институтов и политики активно продвигаются. Благодаря этому частный сектор экономики демонстрирует заметный рост. В частности, значительно увеличилось количество вновь зарегистрированных предприятий и индивидуальных хозяйств, а также компаний, возобновивших деятельность. С мая 2025 года ежемесячно создаётся в среднем более 18 тысяч новых предприятий — почти на 43 % больше по сравнению со средним показателем за первые четыре месяца 2025 года.
За 10 месяцев 2025 года по всей стране было зарегистрировано почти 262 тыс. новых и возобновивших деятельность предприятий — на 30 % больше, чем за тот же период 2024 года, с общим объёмом инвестированного капитала свыше 5,1 млн млрд донгов (рост почти на 99 %). По состоянию на 24 октября 2025 года в экономике страны действует более 1 млн предприятий.
Подводя итоги заседания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость для министерств, ведомств и народных комитетов провинций и городов уделять первостепенное внимание дальнейшему распространению и глубокому усвоению содержания Резолюции № 68-NQ/TW; разрабатывать конкретные программы действий, строго соответствующие Резолюции 68-NQ/TW и резолюциям Национального собрания и Правительства; контролировать ход реализации, чтобы каждая выполненная задача приносила конкретный и ощутимый результат.
Для обеспечения ресурсов реализации Резолюции Премьер-министр поручил министрам, руководителям ведомств, председателям народных комитетов провинций и городов выделять достаточные финансовые и кадровые ресурсы, подчеркнув принцип: государственные инвестиции — катализатор для частных инвестиций; государственные ресурсы — двигатель, стимулирующий ресурсы граждан и бизнеса.
Премьер-министр поручил Министерству финансов проработать вопрос обеспечения финансирования мер поддержки предприятий и индивидуальных хозяйств из государственного бюджета, а также приоритетно выделять средства на реализацию программ и проектов, утверждённых резолюцией Правительства.
Местные органы власти должны активно планировать и интегрировать финансирование для поддержки предприятий и хозяйств в рамках политик и инициатив, предусмотренных Резолюцией № 68-NQ/TW Политбюро и Резолюцией Национального собрания № 198/2025/QH15.
Отмечая важность создания системы мониторинга и оценки реализации Резолюции № 68-NQ/TW, Премьер-министр приветствовал усилия Министерства финансов и Комитета по исследованию и развитию частного сектора (Комитет IV) по разработке такой системы, поручив Министерству финансов учесть предложения членов Национального руководящего комитета, завершить работу и ввести систему в эксплуатацию как можно скорее. Министерство финансов, а также другие министерства, ведомства и местные органы должны использовать эту систему в своей деятельности, своевременно выявлять проблемы и вносить предложения Премьер-министру для повышения эффективности реализации Резолюции.