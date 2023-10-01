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Премьер-министр: Необходимо приложить больше усилий для выполнения поставленных задачей в 2023 году
Делегаты оценили, что в сентябре и с начала года по настоящее время международная ситуация развивалась быстро и сложно, Вьетнам продолжает сталкиваться со многими трудностями и проблемами, особенно с «двойным воздействием» неблагоприятных внешних факторов. Но под девизом «Солидарность, дисциплина, гибкость, инновации, своевременность и эффективность» Правительство и Премьер-министр сосредоточили внимание и строго направили министерства, отрасли и населенные пункты решительно и синхронно реализовывать задачи и решения в соответствии с Резолюциями и Заключениями ЦК КПВ, Политбюро, Национального собрания и правительства.
По оценкам, ВВП в третьем квартале вырос на 5,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре увеличился на 3,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний рост составил 3,16% за 9 месяцев. Процентные ставки продолжают снижаться, средние процентные ставки по новым депозитам и кредитам снизились примерно на 1,0% по сравнению с концом 2022 года. Промышленное производство восстановилось, при этом добавленная стоимость всей отрасли в третьем квартале выросла на 4,57%, из них обрабатывающая промышленность выросла на 5,61%.
Доходы госбюджета за 9 месяцев прогнозируются на уровне 75,5% от сметы. Импортно-экспортный оборот увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по оценкам, профицит торгового баланса за 9 месяцев составил 21,68 млрд долларов США. Общий зарегистрированный капитал ПИИ за 9 месяцев достиг почти 20,21 млрд долларов США, что на 7,7% больше, чем за тот же период. Освоение государственной инвестиции достигло 51,38% от плана, что выше, чем за тот же период.
В основном соглашаясь с мнением делегатов конференции, премьер-министр подчеркнул, что нужно сильно способствовать драйверам развития, ускорить развитие промышленного производства, особенно обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, стремиться к достижению на самом высоком уровне целей и задач, запланированных на 2023 год».
По словам премьер-министра, в ближайшее время мировая ситуация продолжит сталкиваться со многими трудностями, вызовами, сложностью и непредсказуемостью во всех сферах. Внутри страны, помимо основных преимуществ, существует еще много трудностей и проблем, таких как: сильное давление экономического роста, инфляционное давление возрастает, международные рынки продолжают подвергаться воздействию, стихийные бедствия и изменение климата сильно влияют на производство и жизнь...
Глава правительства подчеркнул необходимость отдавать приоритеты росту, сосредоточив внимание на росте промышленного производства, особенно обрабатывающей промышленности, с целью роста около 10% в четвертом квартале, компенсируя низкие темпы роста в предыдущих кварталах.
Подчеркнув направление и перспективы управления, премьер-министр Фам Минь Тьинь четко обозначил 8 основных задач и решений социально-экономического развития в октябре и остальных месяцах 2023 года.
В частности, необходимо действовать инициативно, гибко и синхронно и гармонично координировать политику, особенно фискальную и монетарную политику, активно продвигать три драйвера роста: инвестиции, экспорт и потребление; содействовать освоению государственного инвестиционного капитала, радикально реализовать программу социально-экономического восстановления и развития и 3 национальные целевые программы.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поставил перед каждым министерством и отраслью конкретные задачи. В частности, премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к народным комитетам провинций и городов централизованного подчинения ускорять освоение государственного инвестиционного капитала, реализацию программы социально-экономического восстановления и развития и 3 национальные целевые программы.