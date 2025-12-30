Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр: необходимо активизировать реализацию всеобъемлющей внешнеполитической стратегии на новом уровне

Конференция была посвящена оценке внешнеполитической деятельности МИД в 2025 году и в период 2021–2025 годов, а также определению ключевых ориентиров на 2026 год и последующее время.

29 декабря член Политбюро, Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь принял участие в Конференции по подведению итогов работы за 2025 год и развертыванию основных направлений и ключевых задач на 2026 год Министерства иностранных дел (МИД).

В Конференции приняли участие: секретарь ЦК КПВ, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон; руководители центральных партийных органов, министерств и ведомств, а также представители местных органов власти.

Конференция была посвящена оценке внешнеполитической деятельности МИД в 2025 году и в период 2021–2025 годов, а также определению ключевых ориентиров на 2026 год и последующее время для реализации внешнеполитического курса XIV Всевьетнамского партийного съезда, прежде всего в части конкретизации новых подходов и установок относительно «ключевой, постоянной» роли внешней политики и международной интеграции.

В 2025 году дипломатическая служба отразила новый импульс и решимость, проявив три новых аспекта. В частности, это новизна содержания - все мероприятия носили предметный, практический характер и тесно увязывались с внутренними приоритетами, прежде всего со стратегическими резолюциями партии; новизна в способах реализации, с рядом новых шагов развития, особенно за счёт активного использования специализированных форм дипломатии; а также новизна в оптимизации организационного аппарата, обеспечившей более эффективную работу.

Внешнеполитическая деятельность принесла значимые результаты. В частности, стратегические решения и ориентиры по повышению уровня отношений с ключевыми партнерами, укреплению связей с соседними странами, расширению взаимодействия с ведущими державами, важными партнерами и традиционными друзьями, а также своевременное реагирование на новые вызовы способствовали формированию и поддержанию благоприятной и стабильной внешнеполитической обстановки, обеспечению защиты Отечества заблаговременно и издалека. В 2025 году руководители страны осуществили 75 внешнеполитических мероприятий, почти в полтора раза больше, чем в 2024 году, что создало стратегические ориентиры для отношений с партнерами.

Работа по организационному строительству отрасли и партийной работе достигла важных, имеющих историческое значение результатов: сокращено 17 из 40 структурных подразделений, открыто дополнительно 5 новых загранпредставительств, доведя их общее число до 99; подготовлены и представлены Правительству резолюция о Плане строительства и развития дипломатической службы до 2030 года с перспективой до 2045 года, а также резолюция 250/2025/QH15 Национального собрания о ряде специальных механизмов и политик по повышению эффективности международной интеграции.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экспорт морепродуктов Вьетнама набирает обороты на рынке Сингапура

Экспорт морепродуктов Вьетнама набирает обороты на рынке Сингапура

Вьетнамская рыбная продукция продемонстрировала уверенный рост на рынке Сингапура за последние два года: объёмы импорта значительно увеличились, открывая новые возможности для двустороннего сотрудничества и внося вклад в дальнейшее углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнам и Сингапуром.
ПОДРОБНЕЕ

Top