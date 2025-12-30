Премьер-министр: необходимо активизировать реализацию всеобъемлющей внешнеполитической стратегии на новом уровне

29 декабря член Политбюро, Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь принял участие в Конференции по подведению итогов работы за 2025 год и развертыванию основных направлений и ключевых задач на 2026 год Министерства иностранных дел (МИД).

В Конференции приняли участие: секретарь ЦК КПВ, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон; руководители центральных партийных органов, министерств и ведомств, а также представители местных органов власти.

Конференция была посвящена оценке внешнеполитической деятельности МИД в 2025 году и в период 2021–2025 годов, а также определению ключевых ориентиров на 2026 год и последующее время для реализации внешнеполитического курса XIV Всевьетнамского партийного съезда, прежде всего в части конкретизации новых подходов и установок относительно «ключевой, постоянной» роли внешней политики и международной интеграции.

В 2025 году дипломатическая служба отразила новый импульс и решимость, проявив три новых аспекта. В частности, это новизна содержания - все мероприятия носили предметный, практический характер и тесно увязывались с внутренними приоритетами, прежде всего со стратегическими резолюциями партии; новизна в способах реализации, с рядом новых шагов развития, особенно за счёт активного использования специализированных форм дипломатии; а также новизна в оптимизации организационного аппарата, обеспечившей более эффективную работу.

Внешнеполитическая деятельность принесла значимые результаты. В частности, стратегические решения и ориентиры по повышению уровня отношений с ключевыми партнерами, укреплению связей с соседними странами, расширению взаимодействия с ведущими державами, важными партнерами и традиционными друзьями, а также своевременное реагирование на новые вызовы способствовали формированию и поддержанию благоприятной и стабильной внешнеполитической обстановки, обеспечению защиты Отечества заблаговременно и издалека. В 2025 году руководители страны осуществили 75 внешнеполитических мероприятий, почти в полтора раза больше, чем в 2024 году, что создало стратегические ориентиры для отношений с партнерами.

Работа по организационному строительству отрасли и партийной работе достигла важных, имеющих историческое значение результатов: сокращено 17 из 40 структурных подразделений, открыто дополнительно 5 новых загранпредставительств, доведя их общее число до 99; подготовлены и представлены Правительству резолюция о Плане строительства и развития дипломатической службы до 2030 года с перспективой до 2045 года, а также резолюция 250/2025/QH15 Национального собрания о ряде специальных механизмов и политик по повышению эффективности международной интеграции.