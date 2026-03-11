Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр: нельзя допустить дефицита энергии ни при каких обстоятельствах

10 марта Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочее совещание с министерствами, ведомствами, соответствующими органами и Рабочей группой по энергетической безопасности для обсуждения решений, направленных на обеспечение проактивного энергетического снабжения в интересах социально-экономического развития.

vnanet-thu-tuong-chu-tri-cuoc-hop-ve-bao-dam-an-ninh-nang-luong-8632025.jpg

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит заседание Рабочей группы по обеспечению энергетической безопасности (Фото: ВИА)

На совещании Премьер-министр и члены Рабочей группы проанализировали, оценили и спрогнозировали развитие ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке и его возможное влияние на мировые поставки энергоресурсов, прежде всего нефти; обсудили прогнозы мировых цен на нефть на ближайший период; а также рассмотрели возможные сценарии развития событий и меры реагирования.

Что касается производства и поставок нефтепродуктов внутри страны, в настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Зунгкуат и Нгишон продолжают работать в обычном режиме. В ходе телефонных переговоров Премьер-министра Фам Минь Тьиня с премьер-министрами и президентами Кувейта, Катара и ОАЭ лидеры этих стран подтвердили готовность стабилизировать поставки и обеспечивать энергетические потребности Вьетнама. Правительство также издало постановление о снижении импортных пошлин на ряд нефтепродуктов до 0% с целью поддержки внутренних цен на топливо.

Таким образом, благодаря внутреннему производству, импорту и имеющимся резервам в настоящее время обеспечивается достаточное количество нефтепродуктов для производства и потребления внутри страны. Однако в последние дни в отдельных местах наблюдались случаи, когда жители выстраивались в очереди на автозаправках из-за опасений возможного дефицита и роста цен на топливо. Участники совещания предложили разработать долгосрочные решения для укрепления энергетической безопасности.

В частности, предлагалось продолжить поиск и диверсификацию источников поставок нефтепродуктов; использовать Фонд стабилизации цен на топливо для поддержки и стабилизации внутренних цен; реализовать налоговые меры для поддержки цен на топливо; ускорить энергетический переход и сократить зависимость от ископаемого топлива; развернуть кампанию по экономии энергии; усилить проверки и борьбу с контрабандой, накоплением запасов, спекуляцией и незаконным извлечением прибыли в сфере торговли нефтепродуктами; а также проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, призывая граждан не поддаваться панике и не накапливать запасы топлива.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что благодаря своевременным, гибким, адекватным и эффективным мерам удалось свести к минимуму негативное влияние ситуации на Ближнем Востоке и колебаний мирового рынка нефтепродуктов на экономику страны, а также на производственную деятельность и потребление населения.

В ближайшее время Премьер-министр потребовал продолжить диверсификацию источников поставок сырой нефти, в том числе оперативно реализовать результаты телефонных переговоров с руководителями Кувейта, Катара и ОАЭ для увеличения поставок сырой нефти на переработку внутри страны; активно искать дополнительные источники поставок сырой нефти и импорта нефтепродуктов для обеспечения производства, потребления и формирования резервов.

Поручая разработать различные сценарии обеспечения поставок топлива в возможных ситуациях, Премьер-министр потребовал от министерств и ведомств продолжить тесную координацию действий и регулировать цены на топливо в соответствии с действующими нормами, внимательно отслеживая динамику мировых цен и своевременно принимать гибкие и эффективные меры реагирования; решительно пресекать случаи накопления запасов в ожидании роста цен или массовых закупок топлива перед повышением цен.

Премьер-министр также поручил изучить возможность внесения изменений в механизмы регулирования цен, предусмотренные Постановлением № 83/2014/NĐ-CP о торговле нефтепродуктами, чтобы обеспечить предприятиям большую самостоятельность и гибкость. В частности, предлагается отказаться от установления государством конкретных розничных цен и заменить этот механизм регулированием предельных затрат, норм прибыли, при этом конкретные цены будут самостоятельно объявляться предприятиями.

Что касается использования Фонда стабилизации цен на топливо и экологического налога как оптимальных инструментов регулирования, Премьер-министр в принципе согласился с предложением Министерства промышленности и торговли о применении Фонда стабилизации цен при строгом соблюдении установленных правил и поручил заместителю Премьер-министра Буй Тхань Шону принять соответствующее решение уже 10 марта. Министерству финансов поручено оперативно подготовить предложение о снижении экологического налога на нефтепродукты до 0% и представить его Правительству до 12 марта.

Премьер-министр потребовал активизировать энергетический переход, расширять использование биобензина E10 в соответствии с резолюцией Правительства; развернуть движение по экономии энергии и использованию «зелёной» энергии с целью сокращения выбросов; усилить информационно-разъяснительную работу и поощрять население переходить на использование транспортных средств, работающих на электричестве и чистых источниках энергии; увеличивать экономию топлива в сфере транспорта и поощрять использование общественного транспорта.

Подчёркивая необходимость обеспечения топливом важнейших и приоритетных национальных объектов, особенно объектов, обслуживающих Неделю саммита АТЭС 2027 года, Премьер-министр поручил Министерству промышленности и торговли дать указания соответствующим подразделениям, Вьетнамской электроэнергетической корпорации (EVN), корпорации Petrovietnam и предприятиям по производству электроэнергии разработать сценарии работы. Особое внимание следует уделить контролю за водохранилищами для экономии воды в период пиковых нагрузок, а также обеспечению тепловых электростанций достаточным объёмом топлива для производства электроэнергии. Вьетнамская угольно-минеральная промышленная группа должна максимально наращивать добычу угля в пределах имеющихся возможностей и ограничивать его импорт. Petrovietnam поручено максимально активизировать добычу нефти и газа.

Премьер-министр также поручил Министерству общественной безопасности совместно с Министерством промышленности и торговли осуществлять проверки, контроль и принимать меры в отношении действий по накоплению запасов и необоснованному завышению цен, которые могут дестабилизировать рынок, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность. Полиции на местах поручено создавать благоприятные условия для транспортных средств, перевозящих нефтепродукты, обеспечивая их беспрепятственный въезд в городские районы во избежание локального дефицита. Министерству промышленности и торговли поручено выступить координатором совместно с Министерством культуры, спорта и туризма и СМИ для объективного освещения ситуации и правильного формирования общественного мнения.

Министерству промышленности и торговли поручено сосредоточиться на разработке и реализации программы создания национальных запасов нефти, а также на формировании стратегии энергетической самостоятельности страны. Министерство финансов должно выделить для этого бюджетные средства из резервного фонда для обеспечения национальной энергетической безопасности.

Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств и соответствующих подразделений в рамках их функций, задач и полномочий активно и эффективно выполнять возложенные на них задачи, а в случае превышения полномочий докладывать Премьер-министру.

ИЖВ/ВИА

