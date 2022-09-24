Премьер-министр: Научно-техническое развитие и применение приоритетной политики

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на конференции по развитию рынка науки и технологий. Фото: ВИА

КПВ всегда считает научно-техническое развитие и применение главным приоритетом и одной из важнейших движущих сил социально-экономического развития, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Завершая конференцию по развитию рынка науки и технологий, которая состоялась 23 сентября в Ханое как онлайн, так и очно, Фам Минь Тьинь сказал, что за последние годы вьетнамская Партия и государство приняли ряд политик и законов для развития научно-технической сферы.

Он попросил министерства, ведомства и местные органы власти устранить барьеры в отношении механизмов и политики для обеспечения синхронного, эффективного и современного научно-технического рынка, а также включить развитие научно-технического рынка в годовые и пятилетние планы социально-экономического развития.

При этом, по его словам, должны быть выполнены две основные цели и семь групп мероприятий, поставленных в национальной программе развития научно-технического рынка до 2030 года.

Премьер-министр поручил разработать и опробовать политику коммерциализации интеллектуальной собственности с использованием государственного бюджета или в рамках модели ГЧП, а также поощрять фирмы к импорту основных технологий и их использованию посредством консультаций с исследовательскими институтами и университетами.

По его словам, необходимо активизировать развитие научно-технической экосистемы и экосистемы научно-технического рынка на всех уровнях синхронным и комплексным образом.

По этому случаю глава правительства попросил другие страны и международные организации продолжать тесно сотрудничать с Вьетнамом в этом вопросе.

Он также выразил надежду, что вьетнамские ученые за границей будут более эффективно участвовать в передаче современных и экологически чистых технологий частным лицам и организациям внутри страны, тем самым внося активный вклад в процесс индустриализации и модернизации страны.

Премьер-министр считает, что под управлением Партии и государства, а также при наличии решимости министерств, ведомств, местных властей, поддержке бизнеса и граждан внутри страны и за рубежом научно-технический рынок Вьетнама будет продолжать вносить свой вклад в дело национального строительства и развития.



