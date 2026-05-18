Премьер-министр: наука, технологии и инновации — ключ к реализации курса на развитие страны
На конференции многие доклады были посвящены вопросам освоения базовых технологий, развития цифровых платформ и продвижения коммерциализации сделанной во Вьетнаме технологической продукции в таких сферах, как облачные вычисления, кибербезопасность, полупроводники, искусственный интеллект, квантовые технологии и другие.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что День науки, технологий и инноваций Вьетнама — значимое событие, способствующее укреплению чувства гордости за интеллектуальный потенциал страны и развитию инновационной инициативы в обществе, особенно среди молодёжи. По его словам, задачи развития государства требуют решительного обновления модели роста, в которой наука, технологии, инновации и цифровая трансформация должны стать основой, движущей силой и главным стратегическим прорывом на пути вступления страны в новую эпоху развития.
Премьер-министр отметил, что Политбюро издало Резолюцию № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Эта резолюция имеет особо важное стратегическое значение и отражает высокую политическую решимость Партии в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации страны.
Открыто указывая на существующие недостатки и ограничения в сфере науки, технологий и инноваций в последние годы, глава правительства заявил, что для достижения цели превращения Вьетнама в современную индустриальную страну к 2030 году и развитое государство с высоким уровнем дохода к 2045 году наука, технологии, инновации и цифровая трансформация определены как ключевой двигатель, «золотой ключ» и жизненно важный фактор реализации стремления страны к развитию.
В этой связи премьер-министр потребовал, чтобы в ближайшее время Министерство науки и технологий играло роль ядра совместно с другими министерствами, ведомствами и местными органами власти в реализации задач по развитию науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; развитие стратегических технологий должно приводить к созданию конкретной продукции.
Глава правительства подчеркнул, что предприятия, научно-исследовательские институты и вузы должны стать центром экосистемы. Министерства и ведомства, которым премьер-министр поручил соответствующие задачи, обязаны оперативно формировать государственные заказы для предприятий, институтов и вузов с целью разработки базовых технологий и стратегической технологической продукции.
По его словам, механизмы льготной политики должны быть достаточно сильными и применимыми на практике. Необходимо срочно пересмотреть и устранить существующие барьеры, связанные с финансовыми механизмами в сфере науки, технологий и инноваций; обеспечить приоритетное финансирование стратегических и базовых технологий, а также технологических компаний; стимулировать развитие рынка капитала для инноваций, венчурных фондов и инновационных стартапов.
Государство должно эффективно выполнять роль координатора, связующего звена, заказчика и поддерживать исследования и разработки, а также выступать «первым покупателем» стратегической технологической продукции при соблюдении принципов: чётко определённая задача, конкретный продукт, ответственный орган, участвующие предприятия и научные учреждения, ресурсы и сроки реализации. Необходимо сосредоточиться на освоении технологий, повышении уровня локализации производства, добавленной стоимости и конкурентоспособности вьетнамских предприятий.
Премьер-министр Ле Минь Хынг также отметил необходимость активизации международного сотрудничества; создания механизмов, обязывающих иностранные компании, инвестирующие во Вьетнам, осуществлять передачу технологий; постепенного участия и освоения стратегических технологических цепочек; более эффективного использования потенциала сети вьетнамских учёных и экспертов за рубежом.
Особое внимание, по его словам, следует уделять развитию высококвалифицированных кадров; необходимо создать исключительные механизмы для выявления, подготовки, привлечения и поддержки талантов, особенно ведущих специалистов, молодых учёных и талантливых технологических кадров. Университеты и научно-исследовательские институты должны стремиться стать сильными исследовательскими центрами, центрами инноваций и стартапов.
Премьер-министр Ле Минь Хынг призвал учёных, экспертов, предпринимателей, представителей технологического бизнеса и всё общество и далее активно развивать патриотизм, созидательный настрой и инновационное мышление, совместно формируя сильную систему науки, технологий и инноваций Вьетнама во имя построения процветающего и благополучного государства.