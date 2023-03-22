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Премьер-министр направил послание более чем 20 млн. молодых вьетнамцев
Содержание конференции было сосредоточено вокруг 3 основных тем: образование и обучение с целью создания качественных молодых человеческих ресурсов для удовлетворения требований четвертой промышленной революции; физическое воспитание, улучшение культурной и духовной жизни молодежи; создание условий для молодежных стартапов.
Премьер-министр высоко оценил результаты диалога, был впечатлен обменом мыслями, проблемами и опасениями; мнениями об актуальных вопросах, волнующих молодежь; и предложенными решениями для улучшения развития молодежи.
В своем послании 20 млн. представителей вьетнамской молодежи как в стране, так и за границей, глава правительства подтвердил, что Партия и государство всегда ценят важную роль молодежи в деле строительства страны и защиты Родины. На протяжении всей истории молодые люди Вьетнама всегда играли важную роль, следуя словам Дяди Хо, который сказал, что молодежь — будущие хозяева страны и будет ли страна процветать или придет к упадку, это зависит от молодежи.
Партия и государство всегда проявляли ответственное отношение к молодежи, ведя диалог и обмен мнениями, чтобы найти наиболее эффективные решения и поощрить неутомимую самоотверженность этой части общества. Президент Хо Ши Мин, высшие руководители Партии и государства на протяжении многих лет всегда доверяли, верили и возлагали надежды на молодежь, которая жила и посвящала себя Родине, стране и революционному делу Партии.
Премьер-министр выразил пожелание, чтобы вьетнамская молодежь была пионером в обучении, совершенствовании себя и усилении воли, новаторства в труде, производстве, бизнесе и инновациях в индустриальную эпоху 4.0, шла на передовую в деле защиты национальной независимости, связанной с социализмом, твердой защиты независимости, суверенитета, территориальной целостности, моря и островов при любых обстоятельствах; в международной интеграции, в предотвращении и борьбе с негативными явлениями и коррупцией; в борьбе с враждебными силами, особенно перед лицом вредоносной информации, искажающей достижения Партии, государства и строя.
Глава правительства считает, что вьетнамская молодежь, как родившаяся и воспитанная в мирной среде при заботе и поддержке Партии, государства и народа, должна осознавать свою ответственность и выполнять заветы Дяди Хо: «Где место молодежи? Там, где есть трудности. Молодежь должна ставить себе цели, преследуя идеалы построения социализма, стремиться к прогрессу; продвигать инновации в эпоху 4.0; нести ответственность перед собой, семьей и обществом; посвящать себя сильной и процветающей стране, счастью народа».
«Мы верим в молодых людей, всегда приободряем их в достижении целей, как того всегда хотели наши предки», - подчеркнул премьер-министр.
В ходе диалога по случаю 92-й годовщины основания Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (26 марта 1931 г. - 26 марта 2023 г.) премьер-министр Фам Минь Тьинь направил послание членам Союза и молодежи во всей стране и свои наилучшие пожелания. Фам Минь Тьинь также вручил награду премьер-министра 10 отличившимся предстателям вьетнамской молодежи в 2022 году и 10 многообещающим предстателям вьетнамской молодежи в 2022 году.