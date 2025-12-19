Премьер-министр направил поздравительное письмо мужской сборной по футболу U22 и женской сборной по футзалу Вьетнама

В письме Премьер-министр написал:

«От имени Правительства и болельщиков вьетнамского футбола я сердечно поздравляю тренерский штаб, весь состав национальной мужской сборной по футболу U22 и национальной женской сборной по футзалу, которые проявили стойкость в борьбе и блестяще завоевали золотые медали 33-х Игр ЮВА. Это выдающееся достижение, ставшее признанием огромных усилий и самоотверженной отдачи команд на протяжении всего их пути на 33-х Играх ЮВА».

«2025 год стал успешным годом для вьетнамского футбола: победа национальной мужской сборной в чемпионате Юго-Восточной Азии в январе; третье подряд чемпионство сборной U23 Юго-Восточной Азии в июле; завоевание серебряной медали национальной женской сборной по футболу на 33-х Играх ЮВА вчера; а сегодня — золотые медали национальной женской сборной по футзалу и национальной мужской сборной по футболу U22 на 33-х Играх ЮВА.

Каждый матч продемонстрировал характер, страсть и яркий почерк “Звёздных воинов” — с их мужественным духом, несгибаемой волей и сильным стремлением к росту. Я высоко оцениваю решимость и неустанные усилия тренерского штаба и сборных команд; вместе с тем выражаю искреннюю благодарность ведомствам и организациям за внимание и тесное, активное взаимодействие, а особенно — миллионам болельщиков за искреннюю поддержку и горячие сердца, отданные нашим сборным».

Финальный матч мужского футбольного турнира 33-х Игр ЮВА между сборными U22 Вьетнама и U22 Таиланда, состоявшийся вечером 18 декабря, имел не только значение в борьбе за престижную золотую медаль, но и стал очередным принципиальным противостоянием двух самых титулованных и непримиримых соперников Юго-Восточной Азии.

Преимущество домашнего поля и высокий эмоциональный настрой помогли U22 Таиланда начать матч с большой решимостью.

Переломный момент первого тайма наступил на 20-й минуте. С дистанции около 25 метров нападающий Йотсакорн Бурапха мастерски исполнил штрафной удар: мяч, закрутившись над стенкой, влетел точно в правый угол ворот, и, несмотря на отчаянный прыжок вратаря Чунг Кьена, счёт был открыт в пользу хозяев.

Пропущенный гол вынудил U22 Вьетнама активнее идти вперёд, однако это оголило оборону. На 30-й минуте в быстрой контратаке Ратри ворвался по правому флангу, финтом обыграл Хьеу Миня и точным ударом удвоил преимущество таиландской команды.

Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу U22 Таиланда, поставив подопечных главного тренера Ким Санг Сика в крайне сложное положение. Полузащита команды в красной форме была практически нейтрализована, что значительно снизило эффективность атакующих действий.

Во втором тайме U22 Вьетнама продемонстрировала решимость изменить ход встречи. Уже на 47-й минуте Динь Бак, прорвавшись на скорости, вынудил вратаря Пхосамана нарушить правила в штрафной площади. С пенальти нападающий под номером 7 хладнокровно переиграл голкипера соперников, сократив счёт до 1:2.

Ранний гол заметно воодушевил вьетнамскую команду. Подопечные Ким Санг Сика усилили прессинг и постоянно оказывали давление на оборону соперника. На 55-й минуте Динь Бак вновь был близок к успеху, но его неожиданный удар со штрафного прошёл в считанных сантиметрах от штанги.

Постоянное давление принесло результат на 59-й минуте. После углового удара, поданного Ван Тхуаном, центральный защитник Уорис Чултхонг, пытаясь прервать атаку, неудачно срезал мяч в собственные ворота, и счёт стал 2:2 под бурные овации болельщиков в красном.

В последующие минуты U22 Вьетнама владела инициативой и создала несколько опасных моментов, однако реализовать их не удалось. Основное время завершилось ничьей 2:2, и команды продолжили борьбу в дополнительное время.

На 96-й минуте Тхань Ньан забил решающий гол — 3:2, воспользовавшись сложным эпизодом после удара Ван Тхуана, с которым вратарь сборной Таиланда не сумел справиться.

В оставшееся время дополнительного тайма U22 Таиланда предприняла отчаянные попытки отыграться, однако надёжная игра вратаря Чунг Кьена и обороны Вьетнама не позволила изменить счёт. После напряжённых 120 минут U22 Вьетнама одержала победу со счётом 3:2 и заслуженно завоевала золотые медали 33-х Игр ЮВА.

Эта драматичная победа над U22 Таиланда стала ярким подтверждением мужества и характера команды, позволив U22 Вьетнама совершить выдающийся камбэк и триумфально взойти на вершину мужского футбольного турнира 33-х Игр ЮВА — достойное завершение упорного, уверенного и убедительного пути под руководством главного тренера Ким Санг Сика.