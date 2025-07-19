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Премьер-министр назначил Чан Дык Тханга и.о.министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды
По словам премьер-министра, задачи, стоящие перед страной в оставшиеся месяцы этого года, крайне сложные и требуют активных действий для выполнения целей социально-экономического развития на 2025 год и всей пятилетки в соответствии с Резолюцией XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама. Премьер-министр отметил, что кадровое укрепление руководства министерства направлено на обеспечение выполнения как запланированных задач, так и возможных внеплановых, срочных задач — например, связанных с наводнениями и тайфунами.
Он напомнил, что министерству необходимо сосредоточиться на осуществлении макроуправления, разработке эффективных инструментов контроля и надзора, активном продвижении административной реформы, усилении децентрализации и передачи полномочий.
Министерство должно сконцентрироваться на стратегическом планировании, разработке планов, механизмов и политики, превращая курс и линию партии в законы государства. Управление должно строиться на принципах содействия развитию, соответствовать требованиям времени и международной интеграции, способствовать сокращению административных процедур, руководствуясь от центра до мест с помощью правовых инструментов, обобщая практику и развивая теорию отрасли.
Премьер-министр призвал министерство продолжать углублённую децентрализацию, совмещённую с перераспределением ресурсов и повышением исполнительного потенциала нижестоящих уровней, усилением механизмов контроля и инспектирования; избегать чрезмерного вмешательства в конкретные дела, не участвовать напрямую в отдельных проектах и не заниматься выдачей конкретных разрешений — особенно в таких чувствительных и подверженных нарушениям сферах, как управление землёй, природными ресурсами и полезными ископаемыми.
Глава правительства выразил надежду, что товарищ Чан Дык Тханг вместе с руководством министерства и всей отраслью продолжит прилагать усилия для выполнения задач в соответствии с их функциями, полномочиями и ответственностью.
Министерству и отрасли поручено активно разрабатывать и совершенствовать нормативно-правовую базу, повышать эффективность управления землёй и её использования, создавая стимулы для превращения Вьетнама в развитую страну с высоким уровнем дохода.
Кроме того, министерству следует продвигать цифровую трансформацию, формировать отраслевые базы данных, создавать здоровую конкурентную среду, продолжать совершенствование и реализацию планов по развитию сельского хозяйства, регионов сырьевой базы, построению брендов, расширению экспортных рынков сельскохозяйственной продукции. Особое внимание следует уделить реализации Проекта устойчивого развития одного миллиона гектаров высококачественного риса с низкими выбросами в дельте Меконга.
В ответ на поручения премьер-министра исполняющий обязанности министра МСХООС Чан Дык Тханг заверил, что вместе с руководством и всей отраслью будет прилагать максимальные усилия для успешной организации партийной конференции Министерства на срок 2025–2030 годов, выполнения всех задач, поставленных правительством и премьер-министром, эффективного осуществления отраслевых планов в новом этапе развития и достойного вклада в общий прогресс страны в новую эпоху.