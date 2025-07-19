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Премьер-министр назначил Чан Дык Тханга и.о.министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Утром премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил решение о переводе товарища Чан Дык Тханга —постоянного заместителя Главного инспектора Государственной инспекции — на работу в Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды (МСХООС), временно наделив его полномочиями министра.
  Премьер-министр вручает решение о назначении исполняющим обязанности министра МСХООС товарищу Чан Дык Тхангу. Фото: VNA 
При вручении решения премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что МСХООС выполняет функцию государственного управления в широком спектре сфер, включая: сельское хозяйство, лесное хозяйство, солевое производство, рыболовство, мелиорацию, борьбу со стихийными бедствиями, развитие сельских районов, управление землёй, водными ресурсами, полезными ископаемыми, геологией, охраной окружающей среды, гидрометеорологией, изменением климата, комплексным управлением природными ресурсами и охраной морской и островной среды.

По словам премьер-министра, задачи, стоящие перед страной в оставшиеся месяцы этого года, крайне сложные и требуют активных действий для выполнения целей социально-экономического развития на 2025 год и всей пятилетки в соответствии с Резолюцией XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама. Премьер-министр отметил, что кадровое укрепление руководства министерства направлено на обеспечение выполнения как запланированных задач, так и возможных внеплановых, срочных задач — например, связанных с наводнениями и тайфунами.

Он напомнил, что министерству необходимо сосредоточиться на осуществлении макроуправления, разработке эффективных инструментов контроля и надзора, активном продвижении административной реформы, усилении децентрализации и передачи полномочий.

Министерство должно сконцентрироваться на стратегическом планировании, разработке планов, механизмов и политики, превращая курс и линию партии в законы государства. Управление должно строиться на принципах содействия развитию, соответствовать требованиям времени и международной интеграции, способствовать сокращению административных процедур, руководствуясь от центра до мест с помощью правовых инструментов, обобщая практику и развивая теорию отрасли.

Премьер-министр призвал министерство продолжать углублённую децентрализацию, совмещённую с перераспределением ресурсов и повышением исполнительного потенциала нижестоящих уровней, усилением механизмов контроля и инспектирования; избегать чрезмерного вмешательства в конкретные дела, не участвовать напрямую в отдельных проектах и не заниматься выдачей конкретных разрешений — особенно в таких чувствительных и подверженных нарушениям сферах, как управление землёй, природными ресурсами и полезными ископаемыми.

Глава правительства выразил надежду, что товарищ Чан Дык Тханг вместе с руководством министерства и всей отраслью продолжит прилагать усилия для выполнения задач в соответствии с их функциями, полномочиями и ответственностью.

Министерству и отрасли поручено активно разрабатывать и совершенствовать нормативно-правовую базу, повышать эффективность управления землёй и её использования, создавая стимулы для превращения Вьетнама в развитую страну с высоким уровнем дохода.

Кроме того, министерству следует продвигать цифровую трансформацию, формировать отраслевые базы данных, создавать здоровую конкурентную среду, продолжать совершенствование и реализацию планов по развитию сельского хозяйства, регионов сырьевой базы, построению брендов, расширению экспортных рынков сельскохозяйственной продукции. Особое внимание следует уделить реализации Проекта устойчивого развития одного миллиона гектаров высококачественного риса с низкими выбросами в дельте Меконга.

В ответ на поручения премьер-министра исполняющий обязанности министра МСХООС Чан Дык Тханг заверил, что вместе с руководством и всей отраслью будет прилагать максимальные усилия для успешной организации партийной конференции Министерства на срок 2025–2030 годов, выполнения всех задач, поставленных правительством и премьер-министром, эффективного осуществления отраслевых планов в новом этапе развития и достойного вклада в общий прогресс страны в новую эпоху.

ИЖВ/ВИА

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