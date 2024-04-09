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Премьер-министр надеется на расширение сотрудничества между Вьетнамом и Россией в нефтегазовой сфере

8 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил в Ханое прием в честь генерального директора российского АО «Зарубежнефть» Сергея Кудряшова, который находится с рабочим визитом во Вьетнаме в целях поиска возможностей сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает Сергея Ивановича Кудряшова, генерального директора российского АО "Зарубежнефть". Фото: ВИA  
Сергей Кудряшов рассказал премьер-министру Фам Минь Тьиню, что более чем 40-летнее сотрудничество «Зарубежнефти» и Вьетнамской нефтегазовой группы (Petrovietnam) через совместные предприятия «Вьетсовпетро» и «Русвьетпетро» позволило добиться успехов в геологоразведке и разработке месторождений нефти и газа, что привело к созданию рабочих мест и пополнению бюджета каждой страны.

Он попросил главу вьетнамского правительства руководить устранением трудностей и препятствий в рамках совместных проектов.

Российская сторона хочет продолжать развивать сотрудничество с Вьетнамом во всех областях, особенно в экономике, торговле и инвестициях, включая нефть и газ, заявил он, добавив, что «Зарубежнефть» надеется расширить сотрудничество с Вьетнамом в других областях, включая развитие морской ветроэнергетики в стране Юго-Восточной Азии.

Выразив свою поддержку ускорению решения трудностей и проблем в рамках проектов сотрудничества, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам всегда поддерживает и создает условия для продвижения сотрудничества в нефтегазовой сфере между двумя странами, основанного на принципе «гармонизации выгод и разделения рисков».

Он поручил министерствам и ведомствам рассмотреть ход выполнения соглашений о сотрудничестве, подписанных высшими руководителями двух стран, в том числе в нефтегазовом секторе, и включить этот вопрос в повестку дня предстоящего заседания Межправительственного комитета Вьетнама и России.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что российская сторона решит существующие проблемы в нефтегазовом сотрудничестве и создаст условия для расширения инвестиций «Пертовьетнама» в Россию. Он поручил «Зарубежнефти» и «Петровьетнаму» создать рабочую группу для ускорения решения проблем, изучить и предложить соответствующее содержание сотрудничества.

ВИА/ИЖВ

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