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Премьер-министр надеется на расширение сотрудничества между Вьетнамом и Россией в нефтегазовой сфере
Он попросил главу вьетнамского правительства руководить устранением трудностей и препятствий в рамках совместных проектов.
Российская сторона хочет продолжать развивать сотрудничество с Вьетнамом во всех областях, особенно в экономике, торговле и инвестициях, включая нефть и газ, заявил он, добавив, что «Зарубежнефть» надеется расширить сотрудничество с Вьетнамом в других областях, включая развитие морской ветроэнергетики в стране Юго-Восточной Азии.
Выразив свою поддержку ускорению решения трудностей и проблем в рамках проектов сотрудничества, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам всегда поддерживает и создает условия для продвижения сотрудничества в нефтегазовой сфере между двумя странами, основанного на принципе «гармонизации выгод и разделения рисков».
Он поручил министерствам и ведомствам рассмотреть ход выполнения соглашений о сотрудничестве, подписанных высшими руководителями двух стран, в том числе в нефтегазовом секторе, и включить этот вопрос в повестку дня предстоящего заседания Межправительственного комитета Вьетнама и России.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что российская сторона решит существующие проблемы в нефтегазовом сотрудничестве и создаст условия для расширения инвестиций «Пертовьетнама» в Россию. Он поручил «Зарубежнефти» и «Петровьетнаму» создать рабочую группу для ускорения решения проблем, изучить и предложить соответствующее содержание сотрудничества.