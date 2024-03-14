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Премьер-министр надеется на более плодотворное партнерство Вьетнама и АБР
Именно АБР вдохновил других партнеров на сотрудничество и поддержку Вьетнама в развитии, подчеркнул он.
Как развивающаяся страна с развивающейся экономикой, скромными экономическими масштабами и ограниченной устойчивостью к потрясениям, Вьетнам нуждается как в финансовой помощи и консультациях по вопросам политики со стороны банка, так и в его помощи в институциональном строительстве и совершенствовании, особенно института социалистической рыночной экономики, сказал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь.
Он предложил обеим сторонам выбрать конкретные, целенаправленные, ключевые программы сотрудничества и проекты, которые помогут Вьетнаму расти быстро, устойчиво и инклюзивно, чтобы никто не остался в стороне.
Приоритеты сотрудничества должны быть отданы реагированию на изменение климата, зеленому переходу, цифровой трансформации, зеленой экономике, циркулярной экономике и экономике совместного использования, а также таким развивающимся секторам, как полупроводники, искусственный интеллект (ИИ), большие данные и новая энергетика, предложил он.
Согласно отчету, представленному на мероприятии, АБР профинансировал около 600 программ и проектов во Вьетнаме на общую сумму почти 18 миллиардов долларов США, охватывающих сельское хозяйство, сельские районы, образование, здравоохранение, энергетику и городскую инфраструктуру.
Он также предоставил 6,45 миллиарда долларов США для торговых операций через коммерческие банки Вьетнама.
Во время борьбы с пандемией COVID-19 АБР предоставил безвозвратную помощь на сотни миллионов долларов США, чтобы помочь Вьетнаму приобрести средства защиты, обновить медицинское оборудование, производить фармацевтическую продукцию, а также поддержать малый и средний бизнес и бизнес, возглавляемый женщинами.
Ранее в тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь принял президента АБР Масатсугу Асакаву, который находится во Вьетнаме на праздновании.
Премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама всегда рассматривает АБР как важного, близкого и надежного партнера по развитию, и приписал достижения Вьетнама эффективному сотрудничеству и поддержке банка.
В свою очередь, Асакава подчеркнул, что АБР всегда уделяет внимание и оказывает поддержку Вьетнаму в социально-экономическом развитии, а также желает работать вместе с этой страной над запуском проектов сотрудничества, ориентированных на результат.
Банк может предоставить финансовую помощь Вьетнаму для реализации проектов в области зеленого перехода, энергетического перехода и инфраструктуры, а также помочь стране в развивающихся отраслях, сказал он, предложив правительству Вьетнама работать над ускорением реализации проектов сотрудничества.
Высоко оценив усилия АБР по мобилизации ресурсов в размере до 3 миллиардов долларов США для 23 проектов во Вьетнаме в период с 2023 по 2026 год, премьер-министр призвал АБР координировать свои действия с вьетнамскими министерствами и ведомствами для быстрого развертывания конкретных проектов в 2024 году.