НОВОСТИ
Премьер-министр: МОБ должно вмешаться и строго пресекать нарушения при реализации политики социального жилья
В своем вступительном слове Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в рамках проекта по строительству 1 миллиона социального жилья к 2030 году по всей стране реализуется 696 проектов с общим числом 637 тысяч квартир, из которых завершено 128 600. С начала года реализуется строительство более 123 тысяч квартир, завершено 62 тысячи. До конца года необходимо постараться достичь цели в 100 тысяч квартир.
Тем не менее рынок недвижимости сталкивается с множеством трудностей и проблем; цены на жильё, особенно в крупных городах, таких как Ханой, Хошимин, Дананг, остаются значительно выше доходов населения. Скорость реализации некоторых проектов социального жилья остаётся низкой, несмотря на принятие Национальным собранием Резолюции №201 и Постановления Правительства №192 для устранения препятствий. Не соблюдается требование о выделении 20% земель для развития социального жилья в коммерческих проектах; некоторые местные органы власти не уделяют должного внимания процессу отбора лиц, имеющих право на покупку, аренду или аренду с последующим выкупом социального жилья, что вызывает общественное недовольство.
Поэтому соответствующие министерства, ведомства и особенно местные власти должны извлечь уроки, контролировать процесс, обеспечивать прозрачность и равный доступ к социальному жилью, не допуская злоупотреблений. «Министерство общественной безопасности должно направить полицию для мониторинга ситуации, вмешательства и строгого наказания при выявлении нарушений закона», — подчеркнул Премьер-министр.
На этом заседании Премьер-министр поручил Министерству строительства предоставить краткий и ясный отчет, на основе которого министерства, ведомства и местные власти должны пересмотреть выполнение возложенных задач, выделив достигнутые результаты, отставания, а также установить ответственность, особенно руководителей, за задержки и невыполнение планов, выявить трудности и предложить пути их решения.
Что касается прогресса в реализации проектов социального жилья, Премьер-министр потребовал от Министерства строительства детально отразить последовательность и процедуры инвестиций в строительство социального жилья, причины задержек, а также участие местных органов власти. Премьер-министр также подчеркнул необходимость разработки единой процедуры и последовательности инвестиций в строительство жилья по всей стране — от планирования и освобождения земель до строительства — с сокращением подготовки проектов социального жилья с двух лет до 3–6 месяцев.
Фам Минь Тьинь выразил особую озабоченность и призвал быть бдительными, предотвращать и устранять отсутствие прозрачности, коррупцию, спекуляцию, искусственное завышение цен и получение незаконной выгоды при отборе, продаже и аренде социального жилья. Он поручил Министерству строительства подготовить проект директивы Премьер-министра по этому вопросу и призвал участников обсуждения дать конкретные предложения по проекту, ориентируясь на практические реалии.
По данным Министерства строительства, в последнее время Правительство и Премьер-министр активно контролируют и координируют реализацию множества комплексных мер по преодолению трудностей, своевременному продвижению инвестиционных проектов и увеличению предложения жилья и недвижимости, особенно социального жилья.
Рынок недвижимости в целом стабилен, предложение увеличивается, доверие инвесторов возвращается, ликвидность растёт, многие проекты социального жилья получили разрешения, начаты или завершены, способствуя удовлетворению жилищных потребностей населения.
По всей стране реализуются 3 297 проектов коммерческого и социального жилья, а также земельных участков, общей численностью 5,9 млн квартир и общим объёмом инвестиций 7,42 млн млрд донгов; 218 проектов туристического и курортного назначения на 10,8 тыс. квартир с общим объёмом инвестиций 1,86 млн млрд донгов; 223 проекта коммерческих объектов, офисов и сервисов с общим объёмом инвестиций 544,3 тыс. млрд донгов; создано 447 промышленных зон общей площадью около 93 тыс. гектаров.
По данным 22 из 34 местных органов власти, на III квартал объём нереализованной недвижимости составлял около 26 717 квартир/участков. Объём нереализованной недвижимости в сегменте квартир, как многоэтажных, так и индивидуальных, растёт, составив 137% по сравнению со II кварталом 2025 года; объём нереализованной земли уменьшается до 68,8% по сравнению со II кварталом 2025 года.
В рамках цели строительства 100 275 квартир социального жилья в 2025 году, к настоящему времени по всей стране начаты 82 проекта на 89 888 квартир; завершено 61 893 квартиры, что составляет 62%. Ожидается, что до конца 2025 года будет завершено ещё 29 692 квартиры, доведя общее количество сданного социального жилья в 2025 году до 91 585 из 100 275 квартир, что составляет 91%. Среди них 17 провинций и городов с высокой вероятностью выполнения или перевыполнения планов; 13 местностей не смогут достичь целевых показателей.
По всей стране запланировано около 1 427 участков общей площадью 9 830,26 га для строительства социального жилья.