Премьер-министр: Механизмы и политика Международного финансового центра должны быть открытыми, соответствующими и реализуемыми

Механизмы и политика Центра должны быть сопоставимы, а по ряду направлений — превосходить аналогичные центры в мире, но при этом соответствовать национальным условиям Вьетнама.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на специализированном заседании Правительства, посвящённом Международному финансовому центру во Вьетнаме. Фото: ВИА  
Утром 4 ноября, подводя итоги специализированного заседания Правительства по восьми постановлениям, направленным на реализацию Резолюции № 222/2025/QH15 Национального собрания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул: механизмы и политика в отношении Международного финансового центра во Вьетнаме (МФЦ) должны быть прорывными, превосходящими, открытыми, прозрачными и максимально благоприятными для всех участников.

Создание МФЦ определено партией и государством как одно из стратегических направлений прорыва, направленных на высвобождение ресурсов, стимулирование перехода к новой модели роста, реструктуризацию экономики, привлечение международных инвестиций, повышение производительности и национальной конкурентоспособности. После принятия Резолюции № 222 Национальным собранием Правительство создало Руководящий комитет, провело серию совещаний, изучило международный опыт и разработало восемь постановлений для реализации.

На заседании Правительство заслушало представления, экспертные заключения и обсудило проекты постановлений по вопросам: организации и функционирования Центра; деятельности международного арбитража; лицензирования банков; валютного регулирования; борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; функционирования товарной биржи; земельной, экологической, финансовой, трудовой, социальной и миграционной политики в отношении иностранных граждан.

Члены Правительства единодушно согласились с необходимостью формирования прорывной, стабильной, согласованной нормативно-правовой рамки, обладающей международной конкурентоспособностью при сохранении эффективного государственного регулирования. Механизмы и политика Центра должны быть сопоставимы, а по ряду направлений — превосходить аналогичные центры в мире, но при этом соответствовать национальным условиям Вьетнама.

Правительство также одобрило организационную модель, включающую: один Руководящий комитет, один Исполнительный совет на двух площадках, один Наблюдательный орган и один Суд для рассмотрения возникающих споров. Персонал Центра должен обладать высокой квалификацией и соответствовать международным стандартам.

Премьер-министр высоко оценил рабочий настрой министерств и ведомств при подготовке проектов, одновременно поручив доработать и завершить все постановления для представления Правительству к утверждению до 15 ноября 2025 года. Городам Хошимин и Дананг поручено подготовить инфраструктуру, организационный аппарат и особые механизмы, чтобы МФЦ начал функционировать с ноября 2025 года.

Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств и местных властей действовать проактивно, творчески, ускоренными темпами, добиваясь качественного и своевременного выполнения задач. В процессе реализации, при возникновении трудностей и препятствий, необходимо незамедлительно докладывать Правительству и Премьер-министру для оперативного решения, обеспечивая бесперебойную, эффективную и устойчивую работу МФЦ во Вьетнаме.

