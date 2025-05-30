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Премьер-министр Малайзии, эксперты подчеркивают ключевую роль Вьетнама в АСЕАН
Говоря о роли Вьетнама в рамках блока, премьер-министр отметил, что он поддерживает регулярные контакты с вьетнамскими лидерами для обмена мнениями по вопросам, связанным с АСЕАН, включая новую тарифную политику США и ситуацию в Мьянме. Малайзия и Вьетнам тесно сотрудничают по этим вопросам, сказал он, отметив, что Вьетнам поддерживает инициативу Малайзии по продвижению энергосистемы АСЕАН.
Размышляя о растущих отношениях между двумя странами, особенно после того, как в ноябре 2024 года они были повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, Анвар Ибрагим отметил, что в ряде областей уже достигнуты очевидные результаты. Он упомянул о расширении двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, включая взаимодействие между национальными нефтегазовыми корпорациями двух стран.
Говоря об оставшихся проблемах, малазийский лидер выразил уверенность в том, что две страны всегда готовы найти решения вместе. Малайзийские эксперты также поделились своими соображениями о растущей роли Вьетнама в АСЕАН.
В беседе с Вьетнамским информационным агентством доктор О Эй Сун, главный советник Малайзийского центра тихоокеанских исследований, охарактеризовал Вьетнам как динамичного и эффективного участника недавнего саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.
Он отметил, что премьер-министр Вьетнама в своем выступлении на саммите обозначил три ключевых направления, сделав сильный акцент на необходимости для АСЕАН принять менталитет развития, основанный на инклюзивности.
Эксперт подчеркнул, что это очень важный момент, и привел в пример Вьетнам. За последние два-три десятилетия эта страна совершила удивительный скачок - из периферийного игрока она превратилась в центрального и все более влиятельного члена АСЕАН. Это, по его словам, демонстрирует важность обеспечения того, чтобы все страны-члены, независимо от уровня их развития, могли полноценно и эффективно участвовать в работе блока.
Ссылаясь на опыт Вьетнама, он выразил уверенность в том, что менее развитые страны-члены также смогут подняться при поддержке более сильных экономик АСЕАН.
По словам О Эй Сун, помимо инклюзивности, премьер-министр Вьетнама также подчеркнул важность связности. Благодаря своему важному расположению Вьетнам играет решающую роль в соединении морских путей Юго-Восточной Азии и, как ожидается, внесет значительный вклад в развитие железнодорожной сети региона.
Что касается устойчивости, то он похвалил премьер-министра за своевременное решение этой проблемы. Благодаря многочисленному и молодому населению и мощному потенциалу производства риса, Вьетнам имеет потенциал для увеличения экспорта в другие страны АСЕАН, включая Малайзию. Он добавил, что члены АСЕАН могут извлечь из опыта Вьетнама ценные уроки в области продовольственной и энергетической безопасности.
Эксперт заключил, что речь премьер-министра Вьетнама, посвященная инклюзивности, связности и устойчивости, была актуальной и полезной для членов АСЕАН на саммите этого года.
Говоря об отношениях Малайзии и Вьетнама, доктор О Эй Сун отметил, что в ноябре прошлого года две страны повысили уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, сказав, что это своевременное решение, и в отношениях наблюдается много позитивных изменений. В частности, все больше вьетнамских студентов учатся в университетах Малайзии; двусторонняя торговля также растет; две страны эффективно координируют свои действия и вносят вклад в развитие АСЕАН. Что еще более важно, обе страны поддерживают принятие Тимора-Лешти в качестве нового члена АСЕАН, а также оказывают помощь в развитии его экономики.
Разделяя с доктором О Эй Сун мнение о роли Вьетнама в АСЕАН, Коллинз Чонг Ю Кит, эксперт по иностранным делам и безопасности Малайского университета, подтвердил, что Вьетнам оказывает очень положительное влияние на развитие АСЕАН, внося большой вклад во многие области.
В настоящее время Вьетнам играет активную роль в содействии энергетическому переходу, цифровой трансформации и обеспечении продовольственной безопасности. Это является большой поддержкой для всех остальных членов АСЕАН, а также двусторонних отношений между Вьетнамом и Малайзией.
Чонг Ю Кит подчеркнул, что роль Вьетнама в развитии АСЕАН, а также в построении более сильной, более устойчивой, более инклюзивной и устойчивой АСЕАН во всех областях очевидна. Об этом свидетельствуют впечатляющие и преобразующие темпы экономического роста Вьетнама, улучшение жизни людей, а также его решимость двигаться в направлении цифровой экономики, зеленой экономики и устойчивого развития.
Эксперт выразил уверенность, что Вьетнам станет одной из ведущих стран АСЕАН и вместе с другими членами, включая Малайзию, будет продвигать общую повестку дня более процветающей, инклюзивной, единой АСЕАН с миром, стабильностью и безопасностью.