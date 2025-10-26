Премьер-министр Малайзии провёл церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав делегаций, участвующих в 47-м саммите АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим, председательствующий в АСЕАН 2025, приветствует премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня, прибывшего для участия в 47-м саммите АСЕАН и сопутствующих встречах на высшем уровне. Фото: ВИА