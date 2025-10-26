Báo Ảnh Việt Nam

Премьер-министр Малайзии провёл церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав делегаций, участвующих в 47-м саммите АСЕАН

47-й саммит АСЕАН, проходящий с 26 по 28 октября, включает около двадцати заседаний и мероприятий на высшем уровне.
  Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим, председательствующий в АСЕАН 2025, приветствует премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня, прибывшего для участия в 47-м саммите АСЕАН и сопутствующих встречах на высшем уровне. Фото: ВИА  
Утром 26 октября в конференц-центре Куала-Лумпура премьер-министр Малайзии, председательствующей в АСЕАН 2025, Анвар Ибрахим провёл церемонию приветствия руководителей делегаций, принимающих участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и сопутствующих встречах на высшем уровне.

Премьер-министр Анвар Ибрахим поприветствовал лидеров стран АСЕАН, а также партнёрских государств и организаций, включая: султана Брунея, президентов Индонезии, Филиппин, Тимора-Лесте, Бразилии и Южно-Африканской Республики; премьер-министров Таиланда, Сингапура, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Канады; председателя Европейского совета и генерального секретаря ООН.

47-й саммит АСЕАН, проходящий с 26 по 28 октября, включает около двадцати заседаний и мероприятий на высшем уровне. Ожидается подписание, утверждение и принятие почти восьмидесяти документов, направленных на укрепление сотрудничества внутри АСЕАН и между АСЕАН и её партнёрами в приоритетных областях, прежде всего в экономике и торговле. Особое внимание привлекает ожидаемое официальное принятие Тимора-Лесте в качестве одиннадцатого члена объединения.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь возглавляет вьетнамскую делегацию на саммите, подтверждая активное и ответственное участие Вьетнама в общем успехе встреч, укрепляя единство, согласованность и взаимосвязанность в рамках АСЕАН, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире.

ИЖВ/ВИА

Проведение Вьетнамом Церемонии подписания и конференции высокого уровня Конвенции Организации Объединённых Наций (ООН) против киберпреступности, также известной как Ханойская конвенция, 25–26 октября, получило широкое освещение в зарубежных средствах массовой информации, включая Синьхуа, AFP и Reuters.
