НОВОСТИ
Премьер-министр Малайзии провёл церемонию приветствия премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав делегаций, участвующих в 47-м саммите АСЕАН
Премьер-министр Анвар Ибрахим поприветствовал лидеров стран АСЕАН, а также партнёрских государств и организаций, включая: султана Брунея, президентов Индонезии, Филиппин, Тимора-Лесте, Бразилии и Южно-Африканской Республики; премьер-министров Таиланда, Сингапура, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Канады; председателя Европейского совета и генерального секретаря ООН.
47-й саммит АСЕАН, проходящий с 26 по 28 октября, включает около двадцати заседаний и мероприятий на высшем уровне. Ожидается подписание, утверждение и принятие почти восьмидесяти документов, направленных на укрепление сотрудничества внутри АСЕАН и между АСЕАН и её партнёрами в приоритетных областях, прежде всего в экономике и торговле. Особое внимание привлекает ожидаемое официальное принятие Тимора-Лесте в качестве одиннадцатого члена объединения.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь возглавляет вьетнамскую делегацию на саммите, подтверждая активное и ответственное участие Вьетнама в общем успехе встреч, укрепляя единство, согласованность и взаимосвязанность в рамках АСЕАН, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире.