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Премьер-министр Малайзии прибыл в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетна
В аэропорту делегацию встречали: Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, посол Вьетнама в Малайзии Динь Нгок Линь и некоторые сотрудники МИД Вьетнама. Малазийская сторона выехала в аэропорт, чтобы встретить делегацию, в которую входили министр иностранных дел Замбри Абдул Кадир и его супруга, Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Дато Шри Амран Мохамед Зин, посол Малайзии во Вьетнаме Дато Тан Ян Тай и его жена и некоторые сотрудники посольства Малайзии.
Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима во время визита во Вьетнам сопровождают: министр иностранных дел Замбри Абдул Кадир, министр инвестиций, торговли и промышленности Тенгку Зафрул Тенгку Абдул Азиз, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной безопасности Чан Фунг Хин, Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Дато Шри Амран Мохамед Зин и другие…
Это первый официальный визит премьер-министра Анвара Ибрагима во Вьетнам с момента вступления в должность в декабре 2022 года. Визит проходит в контексте хорошего развития отношений между двумя странами. В 2015 году стороны повысили уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства. Визит состоялся в год, когда две страны отмечали 50-летие установления дипломатических отношений (30 марта 1973 г. - 30 марта 2023 г.).