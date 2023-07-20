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НОВОСТИ

Премьер-министр Малайзии прибыл в Ханой, начав свой официальный визит во Вьетна

В полдень 20 июля самолет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и его супругой Дато Сери Доктор Ван Азиза Ван Исмаил и делегацией Малайзии приземлились в аэропорту Нойбай (Ханой), начав официальный визит во Вьетнам с 20 по 21 июля 2023 года по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
  Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг приветствует премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и его супругу в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИA  
В полдень 20 июля самолет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и его супругой Дато Сери Доктор Ван Азиза Ван Исмаил и делегацией Малайзии приземлились в аэропорту Нойбай (Ханой), начав официальный визит во Вьетнам с 20 по 21 июля 2023 года по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.

В аэропорту делегацию встречали: Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, посол Вьетнама в Малайзии Динь Нгок Линь и некоторые сотрудники МИД Вьетнама. Малазийская сторона выехала в аэропорт, чтобы встретить делегацию, в которую входили министр иностранных дел Замбри Абдул Кадир и его супруга, Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Дато Шри Амран Мохамед Зин, посол Малайзии во Вьетнаме Дато Тан Ян Тай и его жена и некоторые сотрудники посольства Малайзии.

Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима во время визита во Вьетнам сопровождают: министр иностранных дел Замбри Абдул Кадир, министр инвестиций, торговли и промышленности Тенгку Зафрул Тенгку Абдул Азиз, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной безопасности Чан Фунг Хин, Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Дато Шри Амран Мохамед Зин и другие…

Это первый официальный визит премьер-министра Анвара Ибрагима во Вьетнам с момента вступления в должность в декабре 2022 года. Визит проходит в контексте хорошего развития отношений между двумя странами. В 2015 году стороны повысили уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства. Визит состоялся в год, когда две страны отмечали 50-летие установления дипломатических отношений (30 марта 1973 г. - 30 марта 2023 г.).

ВИА/ИЖВ

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