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Премьер-министр Малайзии: Малайзия может извлечь уроки из опыта развития Вьетнама

Малайзия может извлечь уроки из опыта Вьетнама, который смог перестроиться после войн, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим средствам массовой информации в своей стране после официального визита во Вьетнам 20-21 июля.
  Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Фото: ВИА  
Местные СМИ процитировали премьер-министра, заявившего, что Вьетнам за короткий период времени добился прогресса как удивительная экономическая держава и одна из самых успешных развивающихся стран в мире.

Он сказал, что в 1990-х годах Вьетнам многому научился у развития Малайзии, особенно в финансовом и банковском секторах, но сейчас он опережает Малайзию в нескольких секторах.

Премьер-министр Анвар Ибрагим отметил, что Вьетнам ориентирован на экономику, и осуществляет жесткие меры по вопросам управления и борьбы с коррупцией. «Это означает, что приоритет отдается управлению, избавлению от влияний, которые могут ослабить страну».

Премьер-министр Анвар, который также является министром финансов, сказал, что его страна может также поучиться у Вьетнама в отношении четкой инвестиционной политики, направленной на поощрение иностранных инвестиций.

Также на пресс-конференции премьер-министр Малайзии сказал, что правительство Вьетнама рассматривает Малайзию как важного стратегического партнера, добавив, что его обсуждения с вьетнамскими лидерами были сосредоточены на кибербезопасности и пограничном контроле, а также на поощрении малайзийских компаний инвестировать и развивать халяль-индустрию во Вьетнаме.

Он также выразил надежду, что компании, занимающиеся халяль-индустрией в Малайзии, смогут помочь вьетнамским фирмам развивать этот сектор.

ИЖВ/ВИА

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