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Премьер-министр Малайзии: Малайзия может извлечь уроки из опыта развития Вьетнама
Он сказал, что в 1990-х годах Вьетнам многому научился у развития Малайзии, особенно в финансовом и банковском секторах, но сейчас он опережает Малайзию в нескольких секторах.
Премьер-министр Анвар Ибрагим отметил, что Вьетнам ориентирован на экономику, и осуществляет жесткие меры по вопросам управления и борьбы с коррупцией. «Это означает, что приоритет отдается управлению, избавлению от влияний, которые могут ослабить страну».
Премьер-министр Анвар, который также является министром финансов, сказал, что его страна может также поучиться у Вьетнама в отношении четкой инвестиционной политики, направленной на поощрение иностранных инвестиций.
Также на пресс-конференции премьер-министр Малайзии сказал, что правительство Вьетнама рассматривает Малайзию как важного стратегического партнера, добавив, что его обсуждения с вьетнамскими лидерами были сосредоточены на кибербезопасности и пограничном контроле, а также на поощрении малайзийских компаний инвестировать и развивать халяль-индустрию во Вьетнаме.
Он также выразил надежду, что компании, занимающиеся халяль-индустрией в Малайзии, смогут помочь вьетнамским фирмам развивать этот сектор.