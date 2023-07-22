НОВОСТИ
Премьер-министр Малайзии завершил официальный визит во Вьетнам
Наряду с этим премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял участие во встрече с вьетнамско-малайзийскими предпринимателями.
На мероприятиях Анвар Ибрагим поблагодарил вьетнамскую сторону за уважительный и теплый прием, подчеркнув, что он всегда питал хорошие чувства к президенту Хо Ши Мину, а также восхищался прошлой борьбой Вьетнама за национальную независимость и освобождение, высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом восстановлении и развитии после пандемии COVID-19.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений за последнее время, особенно после перехода в 2015 году к уровню стратегического партнерства. Политические и дипломатические отношения все больше укрепляются за счет поддержания контактов и обмена делегациями на высоком уровне и на всех уровнях, а также эффективнойя реализации механизма заседаний Совместного комитета по экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством двух министров иностранных дел. Малайзия является вторым по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и девятым в мире, в группе 10 стран с наибольшим объемом инвестиций во Вьетнам.
Что касается направления сотрудничества в ближайшее время, обе стороны договорились укреплять обмен делегациями и контакты на высоком уровне на всех уровнях по каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания/парламента; рассмотреть возможность создания механизма для регулярных или периодических встреч между двумя премьер-министрами в гибких формах на многосторонних форумах, в ближайшее время содействовать внедрению подписанных механизмов специализированного сотрудничества, стремиться привести двусторонний товарооборот в русло баланса, ограничить применение торговых барьеров...
После переговоров премьер-министры двух стран стали свидетелями церемонии подписания двух документов: Меморандума о взаимопонимании 7-го заседания Совместного комитета по экономическому, научному и техническому сотрудничеству и Меморандума о взаимопонимании между Федерацией торговли и промышленности Вьетнама и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.
Во время своего визита во Вьетнам премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с супругой и премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой посетили Книжную улицу 19 декабря в Ханое. Здесь премьер-министр Фам Минь Тьинь представил и подарил премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму сборник стихов президента Хо Ши Мина «Тюремный дневник», книгу Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга «Некоторые теоретические и практические вопросы о социализме и пути к социализму во Вьетнаме» и книгу «Привязанность народов мира к президенту Хо Ши Мину».
Супруги премьер-министров Вьетнама и Малайзии также участвовали в ряде мероприятий, таких как посещение кукольного театра на воде, Детской деревни SOS, где воспитывают детей-сирот, брошенных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима во Вьетнам является его первым визитом во Вьетнам с момента вступления в должность в декабре 2022 года. Визит является новой вехой, способствующей развитию стратегического партнерства между двумя странами.