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Премьер-министр Малайзии завершил официальный визит во Вьетнам

Днем 21 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и его супруга Дато Сери Др. Доктор Ван Азиза бинти Ван Исмаил и делегация Малайзии покинули Ханой, завершив официальный визит во Вьетнам с 20 по 21 июля 2023 года по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
В рамках визита премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провел ряд важных мероприятий: встречу вежливости с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентома Во Ван Тхыонгом, переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьином и стал свидетелем подписания документов о сотрудничестве двух стран, встречу с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, присутствовал на официальном приеме в его честь.

Наряду с этим премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял участие во встрече с вьетнамско-малайзийскими предпринимателями.

На мероприятиях Анвар Ибрагим поблагодарил вьетнамскую сторону за уважительный и теплый прием, подчеркнув, что он всегда питал хорошие чувства к президенту Хо Ши Мину, а также восхищался прошлой борьбой Вьетнама за национальную независимость и освобождение, высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом восстановлении и развитии после пандемии COVID-19.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений за последнее время, особенно после перехода в 2015 году к уровню стратегического партнерства. Политические и дипломатические отношения все больше укрепляются за счет поддержания контактов и обмена делегациями на высоком уровне и на всех уровнях, а также эффективнойя реализации механизма заседаний Совместного комитета по экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством двух министров иностранных дел. Малайзия является вторым по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и девятым в мире, в группе 10 стран с наибольшим объемом инвестиций во Вьетнам.

Что касается направления сотрудничества в ближайшее время, обе стороны договорились укреплять обмен делегациями и контакты на высоком уровне на всех уровнях по каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания/парламента; рассмотреть возможность создания механизма для регулярных или периодических встреч между двумя премьер-министрами в гибких формах на многосторонних форумах, в ближайшее время содействовать внедрению подписанных механизмов специализированного сотрудничества, стремиться привести двусторонний товарооборот в русло баланса, ограничить применение торговых барьеров...

После переговоров премьер-министры двух стран стали свидетелями церемонии подписания двух документов: Меморандума о взаимопонимании 7-го заседания Совместного комитета по экономическому, научному и техническому сотрудничеству и Меморандума о взаимопонимании между Федерацией торговли и промышленности Вьетнама и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.

Во время своего визита во Вьетнам премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с супругой и премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой посетили Книжную улицу 19 декабря в Ханое. Здесь премьер-министр Фам Минь Тьинь представил и подарил премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму сборник стихов президента Хо Ши Мина «Тюремный дневник», книгу Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга «Некоторые теоретические и практические вопросы о социализме и пути к социализму во Вьетнаме» и книгу «Привязанность народов мира к президенту Хо Ши Мину».

Супруги премьер-министров Вьетнама и Малайзии также участвовали в ряде мероприятий, таких как посещение кукольного театра на воде, Детской деревни SOS, где воспитывают детей-сирот, брошенных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима во Вьетнам является его первым визитом во Вьетнам с момента вступления в должность в декабре 2022 года. Визит является новой вехой, способствующей развитию стратегического партнерства между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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