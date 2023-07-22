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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил Вьетнамcко-малазийский бизнес-форум
На мероприятии обсуждался ряд возможностей для сотрудничества, бизнеса и инвестиций, чтобы вьетнамский и малазийские предприятия могли еще больше продвигать огромный потенциал сотрудничества между двумя странами.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил свое впечатление об активной экономической деятельности и достижениях Вьетнама за последнее время. В частности, видение и руководство вьетнамского правительства в создании благоприятной деловой среды играют важную роль в экономическом развитии страны, а также способствуют укреплению двусторонних отношений между Вьетнамом и Малайзией.
Премьер-министр Анвар Ибрагим выразил удовлетворение в связи с достижением экономического сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что в 2021 году две страны поставили цель достичь общего двустороннего товарооборота в размере 18 миллиардов долларов США к 2025 году. Но к настоящему времени, согласно статистике Малайзии, общий товарооборот между двумя странами ужу превысил установленную цель.
Премьер-министр Анвар Ибрагим подтвердил, что в будущем обе страны будут продолжать продвигать достигнутую положительную экономическую и торговую динамику.
По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, Меморандум о взаимопонимании между Национальной Торгово-промышленной палатой Малайзии (NCCIM) и Вьетнамской конфедерацией торговли и промышленности (VCCI), только что подписанный во второй половине дня 20 июля, способствует дальнейшему объединению деловых кругов двух стран, включая деятельность по продвижению торговли, обмен информацией о политике и инвестициях.
Премьер-министр Анвар Ибрагим также подчеркнул приверженность Малайзии продвижению экологически чистых, устойчивых и безопасных программ экономического роста. В то же время он призвал вьетнамский бизнес к дальнейшему укреплению сотрудничества с малазийским бизнесом в этих областях.
По мнению участников форума, экономики двух стран тесно дополняют друг друга. Малайзия с процветающим производственным сектором и передовыми технологиями предоставит множество инвестиционных возможностей для вьетнамского бизнеса. Точно так же как и обширная рыночная база Вьетнама, а также его динамичная и быстрорастущая экономика обеспечат Малайзии богатый потенциальный рынок для обмена товарами и услугами.
В частности, у двух стран есть еще много возможностей для сотрудничества в различных областях, таких как недвижимость, энергетика, халяльная продукция, продукты питания и напитки, строительство и строительные материалы, а также медицинские и фармацевтические товары...
В конце форума премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил мнение, что благодаря усилиям по укреплению сотрудничества, созданию совместных предприятий и обмену опытом и взглядами две страны смогут полностью использовать потенциал своих двух экономик и активно продвигать взаимовыгодные механизмы сотрудничества.