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Премьер-министр: Макроэкономическая стабильность, контроль над инфляцией остаются приоритетами

Приоритетом должно оставаться поддержание экономической стабильности, сдерживание инфляции, стимулирование роста и обучение основным балансам экономики, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь на февральском заседании правительства 3 марта в Ханое.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИА  
Министерству, секторам и населенным пунктам следует сосредоточиться на планировании, устранении трудностей для производства и бизнеса, одновременно поддерживая культурное развитие, защиту окружающей среды и демонстрируя социальную защищенность.

Глава Правительства поставил перед министерствами и ведомствами задачи, призвав их и впредь ставить и согласованно реализовывать задачи, поставленные на 2023 год в Постановлении Правительства 01.

От Государственного банка Вьетнама требовалось активно, гибко и эффективно проводить денежно-кредитную политику, координируя при этом разумную налогово-бюджетную политику и другие меры для поддержания экономической стабильности. Премьер-министр также попросил принять соответствующие кредитные решения для устранения трудностей на рынке недвижимости и других рынках в целом.

Министерство планирования и инвестиций нужно ускорить распределение средства бюджета на 2023 год, развернуть меры по созданию благоприятных условий для людей и инвестиций, а также улучшить бизнес-среду.

Премьер-министр попросил Минстрой в кратчайшие сроки доработать постановление правительства об устранении сложностей на рынке недвижимости; и координировать свои действия с местностями для устранения проблем планирования и препятствий для конкретных проектов, особенно тех, которые связаны со строительством 1 миллиона единиц социального жилья.

Между тем, Министерству сельского хозяйства и развития сельских местностей было поручено продвигать производство продуктов питания для внутреннего потребления и экспорта; продвигать меры по снятию «желтой карточки» ЕС в отношении незаконного, несообщаемого и недокументированного (ННН) промысла; и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции.

Министерству труда, инвалидов и социальной защиты поручено провести работу по обеспечению баланса спроса и предложения рабочей силы, поддержке работников, потерявших работу.

Министерству здравоохранения поручено тщательно решать трудности и препятствия в торгах и закупках лекарственных средств, медицинского оборудования и расходных материалов.

Между тем, Министерство культуры, спорта и туризма должно усердно работать над продвижением туризма и ускорением переговоров по расширению новых туристических рынков, особенно китайского рынка.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость для государственных предприятий увеличить инвестиции в развитие, особенно в новые крупномасштабные проекты с применением современных технологий, а также в те, которые связаны с цифровой трансформацией, зеленой трансформацией, циркулярной экономикой, адаптацией к изменению климата.

На заседании члены правительства согласились с тем, что социально-экономическое восстановление продолжилось в феврале с положительными признаками в производстве и бизнесе, такими как рост PMI до 51,2 пункта в феврале и рост индекса промышленного производства на 5,1% по сравнению с январем. Тем не менее, трудности и проблемы растут, требуя активных, решительных, точных и своевременных управленческих решений.

ВИА/ИЖВ

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