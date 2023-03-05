НОВОСТИ
Премьер-министр: Макроэкономическая стабильность, контроль над инфляцией остаются приоритетами
Глава Правительства поставил перед министерствами и ведомствами задачи, призвав их и впредь ставить и согласованно реализовывать задачи, поставленные на 2023 год в Постановлении Правительства 01.
От Государственного банка Вьетнама требовалось активно, гибко и эффективно проводить денежно-кредитную политику, координируя при этом разумную налогово-бюджетную политику и другие меры для поддержания экономической стабильности. Премьер-министр также попросил принять соответствующие кредитные решения для устранения трудностей на рынке недвижимости и других рынках в целом.
Министерство планирования и инвестиций нужно ускорить распределение средства бюджета на 2023 год, развернуть меры по созданию благоприятных условий для людей и инвестиций, а также улучшить бизнес-среду.
Премьер-министр попросил Минстрой в кратчайшие сроки доработать постановление правительства об устранении сложностей на рынке недвижимости; и координировать свои действия с местностями для устранения проблем планирования и препятствий для конкретных проектов, особенно тех, которые связаны со строительством 1 миллиона единиц социального жилья.
Между тем, Министерству сельского хозяйства и развития сельских местностей было поручено продвигать производство продуктов питания для внутреннего потребления и экспорта; продвигать меры по снятию «желтой карточки» ЕС в отношении незаконного, несообщаемого и недокументированного (ННН) промысла; и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции.
Министерству труда, инвалидов и социальной защиты поручено провести работу по обеспечению баланса спроса и предложения рабочей силы, поддержке работников, потерявших работу.
Министерству здравоохранения поручено тщательно решать трудности и препятствия в торгах и закупках лекарственных средств, медицинского оборудования и расходных материалов.
Между тем, Министерство культуры, спорта и туризма должно усердно работать над продвижением туризма и ускорением переговоров по расширению новых туристических рынков, особенно китайского рынка.
Премьер-министр также подчеркнул необходимость для государственных предприятий увеличить инвестиции в развитие, особенно в новые крупномасштабные проекты с применением современных технологий, а также в те, которые связаны с цифровой трансформацией, зеленой трансформацией, циркулярной экономикой, адаптацией к изменению климата.
На заседании члены правительства согласились с тем, что социально-экономическое восстановление продолжилось в феврале с положительными признаками в производстве и бизнесе, такими как рост PMI до 51,2 пункта в феврале и рост индекса промышленного производства на 5,1% по сравнению с январем. Тем не менее, трудности и проблемы растут, требуя активных, решительных, точных и своевременных управленческих решений.