Премьер-министр Ле Минь Хынг: 4-й военный округ продолжит героические традиции, надёжно защищая любимую Родину Вьетнам

18 апреля в провинции Нгеан Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг принял участие в церемонии вручения 4-му военному округу звания «героя Вооружённых сил народа». Выступая с поздравительной речью, Премьер-министр выразил уверенность, что вооружённые силы 4-го военного округа продолжат героические страницы своей истории, надёжно защищая Центральный регион и любимую Родину Вьетнам.
4-й военный округ удостоен высокой награды Партии и государства — звания «героя Вооружённых сил народа» за особо выдающиеся и внезапные достижения в строительстве социализма и защите Отечества.
В мероприятии приняли участие Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг; генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны; заместитель председателя Национального собрания Нгуен Зоан Ань, а также руководители центральных органов, представители Министерства национальной обороны Лаоса, генералы Народной армии Вьетнама и 4-го военного округа разных поколений, руководители провинций и городов, матери-героини Вьетнама и герои Вооружённых сил народа.
Согласно докладу о достижениях округа, генерал-лейтенант Ха Тхо Бинь, командующий 4-м военным округом, сообщил, что Военная зона 4, предшественник 4-го военного округа, была создана по указу от 15 октября 1945 года Президента Хо Ши Мина на территории шести провинций: Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангбинь, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ.
За более чем 80 лет строительства, боевой деятельности и развития, под руководством Партии, Президента Хо Ши Мина, непосредственно Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны, при поддержке и защите народа, содействии партийных комитетов и властей на местах, а также международных друзей, поколения офицеров и солдат вооружённых сил 4-го военного округа неизменно развивали революционную сущность, проявляли мужество в бою, творческий подход в строительстве, добившись многих выдающихся побед в двух войнах сопротивления против французских колонизаторов и американского империализма, а также в деле строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам и выполнения высокого международного долга.
Вооружённые силы 4-го военного округа сформировали славные традиции «солдат дяди Хо», вобрав в себя как лучшие качества нации, её дух и характер, так и особенности региона и людей героической зоны Ку 4.
За выдающиеся боевые заслуги и достижения вооружённые силы 4-го военного округа удостоены высоких наград Партии и государства: 2 ордена Золотой звезды; 3 ордена Хо Ши Мина; 2 ордена Независимости. Во всём округе 1 047 коллективов и 393 человека удостоены звания «героя Вооружённых сил народа»; почти 16 000 матерей получили звание «Мать-героиня Вьетнама». 4-й военный округ трижды был награждён государством Лаос орденом Свободы первой степени. В частности, в 2026 году округ вновь удостоен звания «героя Вооружённых сил народа» за особо выдающиеся достижения в строительстве социализма и защите Отечества.
Сформированные в процессе строительства, боевой деятельности и развития славные традиции являются бесценным достоянием, основой и предпосылкой для создания революционных, регулярных, элитных и современных вооружённых сил округа, вместе со всей Партией, народом и армией уверенно вступающих в новую эпоху — эпоху развития, могущества и процветания нации.
От имени руководства Партии и государства, вручая звание «героя Вооружённых сил народа» 4-му военному округу и выступая с поздравительной речью, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что в борьбе за национальное освобождение и объединение страны территория 4-го военного округа имела важное стратегическое значение в военном, оборонном и безопасностном отношении.
По словам Премьер-министра, это земля «выдающихся людей», давшая стране многих героев, являющаяся особым историко-культурным и революционным пространством Отечества; регион с богатыми революционными традициями, где закалены лучшие качества вьетнамского человека — стойкость, несгибаемая воля, преданность и самопожертвование; неизменная верность Партии и Родине, готовность жертвовать ради независимости и свободы.
Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что за более чем 80 лет вооружённые силы 4-го военного округа всегда оставались верны Партии, Родине и народу; сплочённо преодолевали трудности и испытания, героически сражались, добиваясь многочисленных выдающихся побед, вместе со всей Партией, народом и армией достигли великих успехов в деле национального освобождения, защиты Отечества и выполнения международного долга.
В период войны против Франции 4-й военный округ был «второй прочной революционной базой страны». Вооружённые силы округа развивали традиции «стойкости Тхань – Нге – Тинь» и «храбрости Бинь – Чи – Тхиен», вместе с народом одновременно вели борьбу и строительство, боевые действия и производство, развернули всенародную, всестороннюю и длительную народную войну, внеся вклад в победу при Дьенбьенфу, завершившую войну против Франции.
В период войны против США 4-й военный округ был «передовой линией огня» социалистического Севера и непосредственным тылом для фронта Юга, одновременно выполняя «четыре задачи на трёх фронтах». В условиях ожесточённых боёв армия и народ региона проявили революционный героизм, решимость к победе, одновременно освобождая родную землю, защищая достижения революции и оказывая помощь фронтам, внеся значительный вклад в Великую победу весной 1975 года и объединение страны.
В период строительства и защиты Отечества партийный комитет и командование округа активно консультировали и предлагали Партии, государству, Центральной военной комиссии и Министерству национальной обороны решения в области обороны; строили вооружённые силы округа по принципу «компактные, эффективные и сильные»; выступали в авангарде формирования прочной системы народной обороны; сочетали социально-экономическое развитие с укреплением обороны и безопасности, способствуя укреплению великой дружбы, особого единства и верности между Вьетнамом и Лаосом.
Премьер-министр подчеркнул, что история поставила перед 4-м военным округом суровые испытания, но именно в огне сражений армия и народ региона проявили героические традиции, превращая трудности в силу, потери — в стойкость, страдания — в революционные действия.
От имени руководства Партии и государства Премьер-министр тепло поздравил вооружённые силы округа с выдающимися достижениями и вкладом в развитие Народной армии Вьетнама и революционного дела страны, отметив, что страна вступает в новый этап развития с большими возможностями и беспрецедентными вызовами.