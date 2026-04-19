Премьер-министр Ле Минь Хынг: 4-й военный округ продолжит героические традиции, надёжно защищая любимую Родину Вьетнам





4-й военный округ удостоен высокой награды Партии и государства — звания «героя Вооружённых сил народа» за особо выдающиеся и внезапные достижения в строительстве социализма и защите Отечества.





В мероприятии приняли участие Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг; генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны; заместитель председателя Национального собрания Нгуен Зоан Ань, а также руководители центральных органов, представители Министерства национальной обороны Лаоса, генералы Народной армии Вьетнама и 4-го военного округа разных поколений, руководители провинций и городов, матери-героини Вьетнама и герои Вооружённых сил народа.





Согласно докладу о достижениях округа, генерал-лейтенант Ха Тхо Бинь, командующий 4-м военным округом, сообщил, что Военная зона 4, предшественник 4-го военного округа, была создана по указу от 15 октября 1945 года Президента Хо Ши Мина на территории шести провинций: Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангбинь, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ.





За более чем 80 лет строительства, боевой деятельности и развития, под руководством Партии, Президента Хо Ши Мина, непосредственно Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны, при поддержке и защите народа, содействии партийных комитетов и властей на местах, а также международных друзей, поколения офицеров и солдат вооружённых сил 4-го военного округа неизменно развивали революционную сущность, проявляли мужество в бою, творческий подход в строительстве, добившись многих выдающихся побед в двух войнах сопротивления против французских колонизаторов и американского империализма, а также в деле строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам и выполнения высокого международного долга.





Вооружённые силы 4-го военного округа сформировали славные традиции «солдат дяди Хо», вобрав в себя как лучшие качества нации, её дух и характер, так и особенности региона и людей героической зоны Ку 4.





За выдающиеся боевые заслуги и достижения вооружённые силы 4-го военного округа удостоены высоких наград Партии и государства: 2 ордена Золотой звезды; 3 ордена Хо Ши Мина; 2 ордена Независимости. Во всём округе 1 047 коллективов и 393 человека удостоены звания «героя Вооружённых сил народа»; почти 16 000 матерей получили звание «Мать-героиня Вьетнама». 4-й военный округ трижды был награждён государством Лаос орденом Свободы первой степени. В частности, в 2026 году округ вновь удостоен звания «героя Вооружённых сил народа» за особо выдающиеся достижения в строительстве социализма и защите Отечества.





Сформированные в процессе строительства, боевой деятельности и развития славные традиции являются бесценным достоянием, основой и предпосылкой для создания революционных, регулярных, элитных и современных вооружённых сил округа, вместе со всей Партией, народом и армией уверенно вступающих в новую эпоху — эпоху развития, могущества и процветания нации.





От имени руководства Партии и государства, вручая звание «героя Вооружённых сил народа» 4-му военному округу и выступая с поздравительной речью, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что в борьбе за национальное освобождение и объединение страны территория 4-го военного округа имела важное стратегическое значение в военном, оборонном и безопасностном отношении.



