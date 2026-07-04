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Премьер-министр Ле Минь Хынг: ускорить завершение формирования национальных баз данных и развитие стратегических технологий
Подводя итоги совещания, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что наряду с достигнутыми результатами реализация поставленных задач пока остаётся недостаточно эффективной и неравномерной. Ряд ключевых баз данных, а также баз данных, предусмотренных Резолюцией № 11/NQ-CP, до сих пор не подключён и не синхронизирован с Национальным центром данных. Некоторые министерства и ведомства ещё не утвердили Рамочную архитектуру данных, а многие базы данных пока не используются на практике для сокращения объёма документов при предоставлении административных услуг.
Премьер-министр подчеркнул, что министры должны лично руководить этой работой и нести за неё полную ответственность. Министерствам и другим центральным органам поручено в кратчайшие сроки завершить совершенствование нормативно-правовой базы, цифровой инфраструктуры и систем данных, а также организовать создание баз данных в пределах своей компетенции. Они будут нести персональную ответственность перед Премьер-министром за соблюдение сроков, качество данных и обеспечение того, чтобы данные были достоверными, полными, очищенными, актуальными, единообразными, пригодными для совместного использования, взаимосвязанными и синхронизированными с Национальным центром данных.
Министерствам и ведомствам поручено в срочном порядке подключить и синхронизировать оставшиеся ключевые базы данных, а также базы данных, предусмотренные Резолюцией № 11/NQ-CP, с Национальным центром данных, стремясь завершить эту работу в 2026 году; для баз данных, имеющих сложный характер и широкий охват, предусмотрен поэтапный график завершения работ в 2027 году.
Министерству сельского хозяйства и окружающей среды поручено в кратчайшие сроки завершить очистку, сверку и стандартизацию данных Национальной базы данных о земельных ресурсах с Национальной базой данных о населении, ускорить проведение кадастровой съёмки, составление кадастровых карт и оформление кадастровой документации, обеспечив завершение формирования Национальной базы данных о земельных ресурсах в 2027 году.
Министерству промышленности и торговли, Министерству финансов и Министерству юстиции поручено в тесном взаимодействии с Министерством общественной безопасности (Национальным центром данных) завершить интеграцию и полную синхронизацию данных Базы данных о товарах, Национальной базы данных о финансах и Национальной электронной базы данных актов гражданского состояния с Национальным центром данных до 30 сентября 2026 года.
Остальным министерствам и ведомствам поручено в срочном порядке утвердить рамочную архитектуру данных, а также систему управления данными соответствующих министерств и отраслей, обеспечив их соответствие Национальной рамочной архитектуре данных в соответствии с установленными требованиями. Эту работу необходимо завершить до 31 июля 2026 года.
Министерствам и ведомствам, правовая база которых в отношении соответствующих баз данных ещё не сформирована в полном объёме, поручено в срочном порядке провести пересмотр, внести изменения и дополнения либо в пределах своей компетенции принять нормативные правовые акты, предусматривающие полный перечень информационных полей, ответственность за создание, обновление, управление, совместное использование и использование данных, а также определяющие юридическую силу данных. Эту работу необходимо завершить до 30 сентября 2026 года.
Говоря о стратегических технологиях и стратегической технологической продукции, Премьер-министр отметил, что министерства и ведомства в основном завершили формирование необходимой нормативно-правовой базы и актуализировали соответствующие положения. Кроме того, ими предложен целый ряд проектов, финансируемых из государственного бюджета и других источников, направленных на решение ключевых национальных задач. Вместе с тем практическая реализация этих проектов пока осуществляется медленно и сопровождается организационными трудностями.
Премьер-министр поручил Министерству науки и технологий, а также министерствам, ведомствам и местным органам власти и впредь руководствоваться правильным пониманием характера и значения задачи по развитию стратегических технологий в строгом соответствии с указаниями и заключениями Генерального секретаря, Президента государства То Лама, главы Центрального руководящего комитета. Необходимо рассматривать развитие стратегических технологий и стратегической технологической продукции как одну из ключевых задач; развитие инфраструктуры исследовательских и испытательных центров, а также национальных ключевых лабораторий — как неотложную необходимость; обеспечить наличие высококвалифицированных кадров для управления и эксплуатации соответствующей инфраструктуры; ускорить реализацию поставленных задач и повысить ответственность руководителей министерств, ведомств и местных органов власти.
Что касается совершенствования нормативно-правовой базы, Министерству науки и технологий поручено совместно с Министерством юстиции, Министерством финансов и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в срочном порядке завершить подготовку проекта Резолюции об устранении трудностей и препятствий, связанных с нормативным регулированием составления, распределения и доведения смет текущих расходов на научную, технологическую и инновационную деятельность, и представить его Правительству до 5 июля.
Министерству науки и технологий поручено в срочном порядке издать циркуляры, разъясняющие порядок реализации Постановления № 260/2026/NĐ-CP, детализирующего положения и меры по реализации Закона о высоких технологиях, обеспечив до 10 июля полное формирование нормативно-правовой базы в сфере стратегических технологий. Кроме того, министерству поручено в инициативном порядке совместно с Министерством общественной безопасности и Министерством юстиции изучить и представить предложения по разработке механизмов и политики освобождения от ответственности либо её смягчения в случаях выполнения задач, осуществления научной, технологической и инновационной деятельности в общественных интересах при отсутствии умысла на совершение нарушений и корыстных мотивов.
Премьер-министр подчеркнул, что министерствам и ведомствам необходимо продолжить в срочном порядке выполнение задач в соответствии с Решением № 808/QĐ-TTg о распределении задач по развитию стратегических технологий; представить Премьер-министру на рассмотрение и утверждение задачи по развитию стратегических технологий, при этом чётко определить механизм координации между министерствами, научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и предприятиями, ожидаемые конечные результаты, вклад в государственное управление, производственную деятельность и стимулирование экономического роста, а также механизм финансирования и общий предполагаемый объём расходов.
Что касается системы инфраструктуры исследовательских и испытательных центров и национальных ключевых лабораторий, Премьер-министр поручил в срочном порядке завершить подготовку Проекта развития исследовательских и испытательных центров и национальных ключевых лабораторий с акцентом на стратегические технологии и представить его Премьер-министру для рассмотрения и принятия решения. Министерству науки и технологий поручено выступить головным ведомством и совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами провести комплексный анализ существующих проблем, ограничений и узких мест, разработать меры по их кардинальному устранению, обеспечив создание современной, единой, взаимосвязанной инфраструктуры общего пользования, обладающей достаточным потенциалом для достижения целей развития науки, технологий и инноваций.