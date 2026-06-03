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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Сосредоточить усилия на стимулировании роста и добиться двузначных темпов экономического роста
Согласно представленному докладу, в мае Постоянный комитет Партийного комитета Правительства, Правительство и премьер-министр, действуя оперативно, ответственно и эффективно, утвердили Регламент работы Правительства, а также приняли ещё три резолюции по сокращению условий ведения бизнеса, делегированию полномочий и упрощению административных процедур и условий предпринимательской деятельности. Постоянный состав Правительства, премьер-министр и заместители премьер-министра провели рабочие встречи с министерствами, ведомствами, организациями и местными органами власти по вопросам развития отраслей и сфер экономики, обеспечения двузначного роста, арендуемого жилья, ускорения реализации инфраструктурных проектов и внедрения двухуровневой модели местной администрации.
Что касается социально-экономического развития в апреле и за первые четыре месяца года, макроэкономическая ситуация в целом оставалась стабильной, инфляция находилась под контролем. Индекс потребительских цен (CPI) в мае вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а в среднем за пять месяцев — на 4,31%, что близко к годовому целевому показателю инфляции около 4,5%.
Доходы государственного бюджета за пять месяцев оцениваются в 1,34 квадриллиона донгов, что составляет 53% от планового показателя и на 15,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Освоение средств государственных инвестиций достигло примерно 219,4 трлн донгов, или 21,6% годового плана, что на 34,8 трлн донгов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Индекс промышленного производства (IIP) в мае, по оценкам, увеличился более чем на 8,7% в годовом выражении, а за пять месяцев — более чем на 9%, что стало самым высоким показателем для аналогичного периода в 2021–2026 годах. Общий объём розничной торговли и доходов от потребительских услуг вырос более чем на 11%. Количество иностранных туристов достигло почти 11 миллионов человек, увеличившись почти на 15% и став рекордным показателем за всю историю наблюдений.
Продолжалось внимание к вопросам культуры, социальной сферы и охраны окружающей среды. Были обеспечены национальная оборона, безопасность, общественный порядок и безопасность. Возросли проактивность и эффективность внешней политики и международной интеграции, что способствовало дальнейшему укреплению международного авторитета и позиций страны на мировой арене.
Вместе с тем участники заседания указали на ряд трудностей и вызовов. Темпы роста промышленности остаются ниже намеченных целей, восстановление потребительского спроса пока недостаточно устойчиво, сохраняется инфляционное давление, освоение государственных инвестиций во многих министерствах, ведомствах и ключевых проектах идёт медленно, а темпы роста многих регионов, отраслей и сфер деятельности не соответствуют утверждённым сценариям.
Продолжить совершенствование институтов и ускорить децентрализацию и делегирование полномочий
Подводя итоги заседания, премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что в условиях сохраняющейся сложной и трудно прогнозируемой международной обстановки правительство последовательно реализует резолюции и заключения Центрального комитета Партии и Национального собрания. При этом обеспечивается комплексное руководство социально-экономическим развитием, совершенствованием институтов, стимулированием экономического роста, а также продвижением науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и административной реформы.
После обзора результатов социально-экономического развития за май и первые пять месяцев года глава Правительства указал на сохраняющиеся трудности, включая более низкие, чем предусмотрено сценариями, темпы роста промышленности, строительства и сферы услуг. Замедляются темпы поступления доходов в государственный бюджет, остаётся низким уровень освоения государственных инвестиций, усиливается инфляционное давление вследствие роста цен на энергоносители и производственные ресурсы. Урегулирование проблем затянувшихся проектов, корректировка планов развития и принятие детализирующих нормативных актов по-прежнему не отвечают требованиям.
Премьер-министр подчеркнул, что задачи на оставшиеся месяцы года остаются крайне сложными, поскольку необходимо обеспечить рост экономики свыше 10%. В связи с этим министерства, ведомства и местные органы власти должны строго следовать резолюциям и заключениям Центрального комитета Партии, Политбюро, Национального собрания и Правительства, сосредоточившись на комплексной реализации мер по стимулированию роста при сохранении макроэкономической стабильности, контроле инфляции и обеспечении основных экономических балансов.
Сосредоточиться на устранении узких мест и укреплении факторов роста
Говоря о макроэкономическом регулировании, премьер-министр подчеркнул, что Государственный банк должен активно и гибко использовать инструменты денежно-кредитной политики, контролировать рост кредитования на приемлемом уровне, обеспечивать стабильность процентных ставок и валютного курса, а также поддерживать ликвидность банковской системы. Одновременно необходимо создавать благоприятные условия для доступа предприятий и населения к финансовым ресурсам для производственной и предпринимательской деятельности.
Также требуется активнее развивать безналичные расчёты, контролировать проблемную задолженность и обеспечивать безопасность финансовой и банковской системы. Министерству финансов поручено проводить фискальную политику в направлении разумного и целенаправленного расширения.
Премьер-министр распорядился продолжить реализацию мер поддержки предприятий и населения, изучить возможность продления действия налоговых льгот, освобождений, отсрочек по налогам, сборам, платежам и арендной плате за землю до конца 2026 года, усилить налоговое администрирование, борьбу с уклонением от уплаты налогов и трансфертным ценообразованием, особенно в сфере трансграничной электронной торговли, а также эффективно использовать сохраняющийся потенциал роста бюджетных доходов, обеспечивая сбалансированность государственного бюджета.
Глава Правительства особо отметил необходимость ускорения освоения государственных инвестиций. Министерство финансов должно уже в июне представить Правительству проект распределения среднесрочного плана государственных инвестиций на период 2026–2030 годов.
Министерствам, ведомствам и местным органам власти поручено сосредоточиться на устранении препятствий, связанных с освобождением земельных участков, обеспечением строительными материалами и инвестиционными процедурами, регулярно проводить проверки на местах и оперативно решать возникающие проблемы. Необходимо решительно перераспределять средства, заменять неэффективных инвесторов, руководителей проектов и должностных лиц, допускающих затягивание сроков и уклонение от ответственности, если это негативно влияет на реализацию ключевых национальных проектов.
Что касается затянувшихся проектов, премьер-министр потребовал сосредоточить усилия на устранении препятствий, связанных с землепользованием, территориальным планированием и инвестиционными процедурами, чтобы как можно скорее вовлечь имеющиеся ресурсы в экономический оборот и сформировать дополнительные источники роста. Местным органам власти поручено регулярно обновлять данные о ходе этой работы в информационной системе Руководящего комитета.